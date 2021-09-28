ما السبب؟.. شاهد اختناقاً مرورياً يؤخر طلاباً وموظفين بطريق المطار بالطائف!

فيما تساءل رواده عن المسؤول في عدم استغلال الإجازة الصيفية والانتهاء منه

شهد طريق المطار باتجاه الشمال بمحافظة الطائف، صباح اليوم، اختناقاً مروريّاً ، أدى إلى تأخُّر الموظفين و الطلاب إلى مدارسهم والجامعة بسبب أعمال في الطريق.

وفوجئ أهالي محافظة الطائف، بعد فجر اليوم، باختناق مروري كبير على طريق المطار باتجاه الشمال بين جسر الصيانة حتى نفق الأمير منصور، وشوهد ارتداد المركبات لمسافات بعيدة، بسبب أحد المشاريع وسط تذمر المواطنين من موافقة الجهة المعنية على قيامه بهذا المشروع وقت الدوام الرسمي للمدارس والجامعات وعدم استغلال الإجازة الصيفية الماضية، وكذلك عدم وجود تنويه بلوحات إرشادية على الطريق.

وأكّد كثير من المواطنين أن عديداً منهم تأخروا عن الدوام، وكذلك أبناؤهم الطلاب تأخروا عن مدارسهم بسبب هذا الأمر، متسائلين "مَن يتحمّل أسباب تأخرهم؟".

يُشار إلى أن حساب "المرور" أعلن قبل شهر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيتم إغلاق طريق المطار جزئياً من‫ جسر الصيانة باتجاه الشمال، ابتداءً من ٢٠ المحرم حتى ١٩ صفر ١٤٤٣هـ؛ وذلك لإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف، وأهاب المرور بمستخدمي الطرق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.