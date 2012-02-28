بشكل نهائي.. طمر البئر الارتوازية المكشوفة جنوب مكة

حذر منها طفل عبر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل

واصلت ثلاث جهات حكومية، اليوم، طمر بئر مكشوفة جنوب مكة بشكل نهائي، بعد أن حذر منها طفل قبل عدة أيام، وقامت بتأمينه بشكل مؤقت يوم أمس.

وعلمت "سبق" أن اللجنة التي قامت بطمر البئر بشكل نهائي، تمثلت في: أمانة العاصمة المقدسة، والدفاع المدني، وشركة مياه مكة، وأخفت معالمه تماماً.

يشار إلى أن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل عدة أيام، ظهر فيه طفل ينبّه أقرانه لعدم السقوط في تلك البئر المكشوفة جنوبي مكة المكرمة بالتحديد في نطاق كليو 10.