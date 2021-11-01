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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة على مكة والمدينة تمتد إلى غرب الرياض وضباب بالشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير، جازان، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، من نصف متر إلى متر ونصف، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، خفيف الموج إلى متوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير، جازان، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، من نصف متر إلى متر ونصف، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، خفيف الموج إلى متوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:17 AM

"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة على مكة والمدينة تمتد إلى غرب الرياض وضباب بالشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير، جازان، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، من نصف متر إلى متر ونصف، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، خفيف الموج إلى متوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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