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بـ22 ميدالية.. منتخبات البارالمبية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا

حققت المنتخبات السعودية لذوي الإعاقة "كرة الهدف، البوتشيا، ألعاب القوى "المركز الرابع في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية من بين 12 دولة مشاركة، وبرصيد 22 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، 3 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات عن طريق منتخبين هما ألعاب القوى 20 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، برونزية واحدة"، ومنتخب البوتشيا الذي نال ميداليتين برونزيتين.

ووصلت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية خالد الخضير إلى الرياض أمس، وكان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بـ22 ميدالية.. منتخبات البارالمبية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا
سبق

حققت المنتخبات السعودية لذوي الإعاقة "كرة الهدف، البوتشيا، ألعاب القوى "المركز الرابع في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية من بين 12 دولة مشاركة، وبرصيد 22 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، 3 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات عن طريق منتخبين هما ألعاب القوى 20 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، برونزية واحدة"، ومنتخب البوتشيا الذي نال ميداليتين برونزيتين.

ووصلت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية خالد الخضير إلى الرياض أمس، وكان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
07:32 PM

بـ22 ميدالية.. منتخبات البارالمبية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت المنتخبات السعودية لذوي الإعاقة "كرة الهدف، البوتشيا، ألعاب القوى "المركز الرابع في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية من بين 12 دولة مشاركة، وبرصيد 22 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، 3 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات عن طريق منتخبين هما ألعاب القوى 20 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، برونزية واحدة"، ومنتخب البوتشيا الذي نال ميداليتين برونزيتين.

ووصلت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية خالد الخضير إلى الرياض أمس، وكان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.

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