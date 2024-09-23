بـ22 ميدالية.. منتخبات البارالمبية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا

حققت المنتخبات السعودية لذوي الإعاقة "كرة الهدف، البوتشيا، ألعاب القوى "المركز الرابع في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية من بين 12 دولة مشاركة، وبرصيد 22 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، 3 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات عن طريق منتخبين هما ألعاب القوى 20 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، برونزية واحدة"، ومنتخب البوتشيا الذي نال ميداليتين برونزيتين.

ووصلت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية خالد الخضير إلى الرياض أمس، وكان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.