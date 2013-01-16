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متخصصون.. 3 جنسيات هي الأكثر زيارة للعلا في موسمها الحالي.. منها واحدة عربية

فندقان 5 نجوم في العلا

بدأت فعاليات الموسم السياحي للعلا بالعديد من الأنشطة التي تحتفي بالإرث التاريخي والثقافي المحلي والدولي، وتستقبل العلا الزوار من المملكة وعدد من دول العالم، فيما شهد مطار العلا ارتفاع عدد الرحلات الجوية، وخاصة بعد السماح السفر من وإلى المملكة، وأدى إلى انتشار أصداء المهرجان إلى جميع أنحاء العالم بما يحتويه من فعاليات جديدة.

من جهته أكد رامي السباعي مدير القسم التجاري لشركة الصرح للسياحة، أن الرحلات بدأت تتزايد على موسم العلا الحالي، ويعد المواطنون في صدارة الزوار للعلا، ثم يليهم الأشقاء من الإمارات، ثم ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا.

وكشف السباعي أن هناك أربع رحلات أسبوعية بين العُلا والرياض، وثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا وجدة، وثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا والدمام، وغالبًا ما تكون الرحلات كاملة العدد، وخاصة مع الفعاليات المتعددة في الموسم.

ولفت إلى أن هناك حركة الطيران تزيد من أعداد الزوار بين الإمارات والعلا؛ لتكون هناك أكثر من 7 رحلات أسبوعية من طيران ناس وفلاي دبي؛ مما يعطي الفرصة لآلاف الزوار للاطلاع على هذه الأيقونة، كما أن هناك رحلتين أسبوعيتين من الكويت إلى العُلا.

يقول عيسى عشي خبير الإرشاد السياحي والمتخصص في البرامج السياحية في ينبع: إن المنطقة فتحت أبوابها أمام الزوار من كل أنحاء العالم وفق التأشيرات السياحية المسموح لما يقارب من مواطني 45 دولة دون تأشيرة مسبقة. ويكشف عشي أن أكثر الجنسيات التي تزور المنطقة من إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، ويسبقهم الأشقاء من الإمارات والكويت.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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متخصصون.. 3 جنسيات هي الأكثر زيارة للعلا في موسمها الحالي.. منها واحدة عربية
سبق

بدأت فعاليات الموسم السياحي للعلا بالعديد من الأنشطة التي تحتفي بالإرث التاريخي والثقافي المحلي والدولي، وتستقبل العلا الزوار من المملكة وعدد من دول العالم، فيما شهد مطار العلا ارتفاع عدد الرحلات الجوية، وخاصة بعد السماح السفر من وإلى المملكة، وأدى إلى انتشار أصداء المهرجان إلى جميع أنحاء العالم بما يحتويه من فعاليات جديدة.

من جهته أكد رامي السباعي مدير القسم التجاري لشركة الصرح للسياحة، أن الرحلات بدأت تتزايد على موسم العلا الحالي، ويعد المواطنون في صدارة الزوار للعلا، ثم يليهم الأشقاء من الإمارات، ثم ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا.

وكشف السباعي أن هناك أربع رحلات أسبوعية بين العُلا والرياض، وثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا وجدة، وثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا والدمام، وغالبًا ما تكون الرحلات كاملة العدد، وخاصة مع الفعاليات المتعددة في الموسم.

ولفت إلى أن هناك حركة الطيران تزيد من أعداد الزوار بين الإمارات والعلا؛ لتكون هناك أكثر من 7 رحلات أسبوعية من طيران ناس وفلاي دبي؛ مما يعطي الفرصة لآلاف الزوار للاطلاع على هذه الأيقونة، كما أن هناك رحلتين أسبوعيتين من الكويت إلى العُلا.

يقول عيسى عشي خبير الإرشاد السياحي والمتخصص في البرامج السياحية في ينبع: إن المنطقة فتحت أبوابها أمام الزوار من كل أنحاء العالم وفق التأشيرات السياحية المسموح لما يقارب من مواطني 45 دولة دون تأشيرة مسبقة. ويكشف عشي أن أكثر الجنسيات التي تزور المنطقة من إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، ويسبقهم الأشقاء من الإمارات والكويت.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
04:51 PM
اخر تعديل
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:28 PM

متخصصون.. 3 جنسيات هي الأكثر زيارة للعلا في موسمها الحالي.. منها واحدة عربية

فندقان 5 نجوم في العلا

A A A
خالد خليل - الرياض
1
6,012

بدأت فعاليات الموسم السياحي للعلا بالعديد من الأنشطة التي تحتفي بالإرث التاريخي والثقافي المحلي والدولي، وتستقبل العلا الزوار من المملكة وعدد من دول العالم، فيما شهد مطار العلا ارتفاع عدد الرحلات الجوية، وخاصة بعد السماح السفر من وإلى المملكة، وأدى إلى انتشار أصداء المهرجان إلى جميع أنحاء العالم بما يحتويه من فعاليات جديدة.

من جهته أكد رامي السباعي مدير القسم التجاري لشركة الصرح للسياحة، أن الرحلات بدأت تتزايد على موسم العلا الحالي، ويعد المواطنون في صدارة الزوار للعلا، ثم يليهم الأشقاء من الإمارات، ثم ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا.

وكشف السباعي أن هناك أربع رحلات أسبوعية بين العُلا والرياض، وثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا وجدة، وثلاث رحلات أسبوعية بين العُلا والدمام، وغالبًا ما تكون الرحلات كاملة العدد، وخاصة مع الفعاليات المتعددة في الموسم.

ولفت إلى أن هناك حركة الطيران تزيد من أعداد الزوار بين الإمارات والعلا؛ لتكون هناك أكثر من 7 رحلات أسبوعية من طيران ناس وفلاي دبي؛ مما يعطي الفرصة لآلاف الزوار للاطلاع على هذه الأيقونة، كما أن هناك رحلتين أسبوعيتين من الكويت إلى العُلا.

يقول عيسى عشي خبير الإرشاد السياحي والمتخصص في البرامج السياحية في ينبع: إن المنطقة فتحت أبوابها أمام الزوار من كل أنحاء العالم وفق التأشيرات السياحية المسموح لما يقارب من مواطني 45 دولة دون تأشيرة مسبقة. ويكشف عشي أن أكثر الجنسيات التي تزور المنطقة من إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، ويسبقهم الأشقاء من الإمارات والكويت.

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