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وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت إزاء جرائم الحوثيين

"الإرياني": بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التصعيد العسكري وقتل وتشريد اليمنيين

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ومغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال وزير الإعلام في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن هذا الصمت الدولي بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التصعيد العسكري وقتل وتشريد اليمنيين، من قبل المليشيا المدعومة من إيران.

وحذر من موجات نزوح جديدة لآلاف الأسر، وموجات نزوح ثانية وثالثة للأسر القاطنة في مخيمات النازحين بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب في ظل التصعيد الحوثي.

وأشار "الإرياني" إلى أن موجات النزوح في تلك المديريات جاءت على خلفية تصعيد مليشيا الحوثي واستهدافها الممنهج للمدنيين وقصفها العشوائي للمدن والقرى ومنازل اليمنين بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة‏.

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وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت إزاء جرائم الحوثيين
سبق

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ومغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال وزير الإعلام في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن هذا الصمت الدولي بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التصعيد العسكري وقتل وتشريد اليمنيين، من قبل المليشيا المدعومة من إيران.

وحذر من موجات نزوح جديدة لآلاف الأسر، وموجات نزوح ثانية وثالثة للأسر القاطنة في مخيمات النازحين بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب في ظل التصعيد الحوثي.

وأشار "الإرياني" إلى أن موجات النزوح في تلك المديريات جاءت على خلفية تصعيد مليشيا الحوثي واستهدافها الممنهج للمدنيين وقصفها العشوائي للمدن والقرى ومنازل اليمنين بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة‏.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
11:58 AM

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت إزاء جرائم الحوثيين

"الإرياني": بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التصعيد العسكري وقتل وتشريد اليمنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ومغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال وزير الإعلام في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن هذا الصمت الدولي بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التصعيد العسكري وقتل وتشريد اليمنيين، من قبل المليشيا المدعومة من إيران.

وحذر من موجات نزوح جديدة لآلاف الأسر، وموجات نزوح ثانية وثالثة للأسر القاطنة في مخيمات النازحين بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب في ظل التصعيد الحوثي.

وأشار "الإرياني" إلى أن موجات النزوح في تلك المديريات جاءت على خلفية تصعيد مليشيا الحوثي واستهدافها الممنهج للمدنيين وقصفها العشوائي للمدن والقرى ومنازل اليمنين بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة‏.

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