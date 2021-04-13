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اللواء "البسامي": لن يُسمح للمركبات الصغيرة بالوصول للحرم إلا المصرّح لها

أكد لـ"سبق" أن نقل المعتمرين والمصلين سيكون بوسائل النقل العام وفق المسار

أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، أنه سيتم إعادة أي مركبة تُقِل معتمرًا يصل إلى المنطقة المركزية بالمركبات الصغيرة؛ إلا من يملك سكنًا في الفنادق المحيطة بالحرم، ولديه تصريح عمرة أو صلاة في "توكلنا"؛ مشيرًا إلى أن عليه أن يوصل المعتمر أو المصلي ويخرج فورًا.

وأضاف لـ"سبق": "يتم وصول المعتمرين أو المصلين إلى المواقف المخصصة للنقل بوسائل النقل العام، وعن طريقها يتم نقل المعتمر أو المصلي إلى المحطات المجاورة للحرم، والعودة بنفس المسار".

قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللواء "البسامي": لن يُسمح للمركبات الصغيرة بالوصول للحرم إلا المصرّح لها
سبق

أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، أنه سيتم إعادة أي مركبة تُقِل معتمرًا يصل إلى المنطقة المركزية بالمركبات الصغيرة؛ إلا من يملك سكنًا في الفنادق المحيطة بالحرم، ولديه تصريح عمرة أو صلاة في "توكلنا"؛ مشيرًا إلى أن عليه أن يوصل المعتمر أو المصلي ويخرج فورًا.

وأضاف لـ"سبق": "يتم وصول المعتمرين أو المصلين إلى المواقف المخصصة للنقل بوسائل النقل العام، وعن طريقها يتم نقل المعتمر أو المصلي إلى المحطات المجاورة للحرم، والعودة بنفس المسار".

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
08:49 PM

اللواء "البسامي": لن يُسمح للمركبات الصغيرة بالوصول للحرم إلا المصرّح لها

أكد لـ"سبق" أن نقل المعتمرين والمصلين سيكون بوسائل النقل العام وفق المسار

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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671

أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، أنه سيتم إعادة أي مركبة تُقِل معتمرًا يصل إلى المنطقة المركزية بالمركبات الصغيرة؛ إلا من يملك سكنًا في الفنادق المحيطة بالحرم، ولديه تصريح عمرة أو صلاة في "توكلنا"؛ مشيرًا إلى أن عليه أن يوصل المعتمر أو المصلي ويخرج فورًا.

وأضاف لـ"سبق": "يتم وصول المعتمرين أو المصلين إلى المواقف المخصصة للنقل بوسائل النقل العام، وعن طريقها يتم نقل المعتمر أو المصلي إلى المحطات المجاورة للحرم، والعودة بنفس المسار".

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