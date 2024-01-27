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تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" يستثمر 23 مليار دولار لإنتاج سيارات كهربائية

أعلن عزمه على طرح 35 نموذجًا من هذه النوعية بحلول العام 2030

أعلن تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز"، اليوم، أنه سيَستثمر 23 مليار يورو لإنتاج سيارات كهربائية على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح تحالف الشركات المصنعة الثلاث، في بيان، أنه سيطرح 35 نموذجًا من هذه السيارات بحلول العام 2030.

ووفق وكالة "فرانس برس"؛ أشار البيان إلى أنه من المقرر أيضًا تعزيز استخدام منصات مشتركة بين الشركات الثلاث ليشمل 80% من إجمالي نماذجها في 2026 مقابل 60% حاليًا.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" يستثمر 23 مليار دولار لإنتاج سيارات كهربائية
سبق

أعلن تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز"، اليوم، أنه سيَستثمر 23 مليار يورو لإنتاج سيارات كهربائية على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح تحالف الشركات المصنعة الثلاث، في بيان، أنه سيطرح 35 نموذجًا من هذه السيارات بحلول العام 2030.

ووفق وكالة "فرانس برس"؛ أشار البيان إلى أنه من المقرر أيضًا تعزيز استخدام منصات مشتركة بين الشركات الثلاث ليشمل 80% من إجمالي نماذجها في 2026 مقابل 60% حاليًا.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
12:41 PM

تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" يستثمر 23 مليار دولار لإنتاج سيارات كهربائية

أعلن عزمه على طرح 35 نموذجًا من هذه النوعية بحلول العام 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز"، اليوم، أنه سيَستثمر 23 مليار يورو لإنتاج سيارات كهربائية على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح تحالف الشركات المصنعة الثلاث، في بيان، أنه سيطرح 35 نموذجًا من هذه السيارات بحلول العام 2030.

ووفق وكالة "فرانس برس"؛ أشار البيان إلى أنه من المقرر أيضًا تعزيز استخدام منصات مشتركة بين الشركات الثلاث ليشمل 80% من إجمالي نماذجها في 2026 مقابل 60% حاليًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,972
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,745
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,922
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

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