تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي" يستثمر 23 مليار دولار لإنتاج سيارات كهربائية

أعلن عزمه على طرح 35 نموذجًا من هذه النوعية بحلول العام 2030

أعلن تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز"، اليوم، أنه سيَستثمر 23 مليار يورو لإنتاج سيارات كهربائية على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح تحالف الشركات المصنعة الثلاث، في بيان، أنه سيطرح 35 نموذجًا من هذه السيارات بحلول العام 2030.

ووفق وكالة "فرانس برس"؛ أشار البيان إلى أنه من المقرر أيضًا تعزيز استخدام منصات مشتركة بين الشركات الثلاث ليشمل 80% من إجمالي نماذجها في 2026 مقابل 60% حاليًا.