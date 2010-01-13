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فيديو لا يُصدَّق.. شاهد ما فعلته لبؤة مع عجل صغير

في فيديو لا يُصدّق، قامت لبؤة بسلوك غريب مع عجل بري صغير في إحدى محميات تنزانيا بإفريقيا، وهو ما أثار الجدل حول أسباب ودوافع هذا السلوك، حيث كانت اللبؤة تقود العجل إلى قطيعه.

ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على "تويتر"، يُظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية "سيرينجيتي".

وفي حديث لشبكة "بي بي سي"، وصف المتحدث باسم هيئة الحدائق الوطنية في تنزانيا باسكال شيلوتيت، الفيديو بأنه يجسّد "تفوق غريزة الأمومة على روح الافتراس".

وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلًا من اللحوم يوميًّا (ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغرام)، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الغريب، حيث خلص بعضهم إلى أن سلوك اللبؤة يرجع إلى خطأ في التمييز، أو نوع من المشاعر المتضاربة، التي قد تتشكل لدى الحيوانات إن ضاع أحد أبنائها.

آخرون اعتبروا الفيديو مثالًا على انتصار روح التعاطف في عالم الحيوان، وتراجع غريزة البقاء والقتل.

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فيديو لا يُصدَّق.. شاهد ما فعلته لبؤة مع عجل صغير
سبق

في فيديو لا يُصدّق، قامت لبؤة بسلوك غريب مع عجل بري صغير في إحدى محميات تنزانيا بإفريقيا، وهو ما أثار الجدل حول أسباب ودوافع هذا السلوك، حيث كانت اللبؤة تقود العجل إلى قطيعه.

ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على "تويتر"، يُظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية "سيرينجيتي".

وفي حديث لشبكة "بي بي سي"، وصف المتحدث باسم هيئة الحدائق الوطنية في تنزانيا باسكال شيلوتيت، الفيديو بأنه يجسّد "تفوق غريزة الأمومة على روح الافتراس".

وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلًا من اللحوم يوميًّا (ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغرام)، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الغريب، حيث خلص بعضهم إلى أن سلوك اللبؤة يرجع إلى خطأ في التمييز، أو نوع من المشاعر المتضاربة، التي قد تتشكل لدى الحيوانات إن ضاع أحد أبنائها.

آخرون اعتبروا الفيديو مثالًا على انتصار روح التعاطف في عالم الحيوان، وتراجع غريزة البقاء والقتل.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:27 AM

فيديو لا يُصدَّق.. شاهد ما فعلته لبؤة مع عجل صغير

A A A
أيمن حسن - الرياض
13
10,423

في فيديو لا يُصدّق، قامت لبؤة بسلوك غريب مع عجل بري صغير في إحدى محميات تنزانيا بإفريقيا، وهو ما أثار الجدل حول أسباب ودوافع هذا السلوك، حيث كانت اللبؤة تقود العجل إلى قطيعه.

ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على "تويتر"، يُظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية "سيرينجيتي".

وفي حديث لشبكة "بي بي سي"، وصف المتحدث باسم هيئة الحدائق الوطنية في تنزانيا باسكال شيلوتيت، الفيديو بأنه يجسّد "تفوق غريزة الأمومة على روح الافتراس".

وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلًا من اللحوم يوميًّا (ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغرام)، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الغريب، حيث خلص بعضهم إلى أن سلوك اللبؤة يرجع إلى خطأ في التمييز، أو نوع من المشاعر المتضاربة، التي قد تتشكل لدى الحيوانات إن ضاع أحد أبنائها.

آخرون اعتبروا الفيديو مثالًا على انتصار روح التعاطف في عالم الحيوان، وتراجع غريزة البقاء والقتل.

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