الطائف.. أهالي النسيم يستيقظون على أدخنة احتراق الطمر الصحي بواقعة مكررة

مطالبات بتسريع عملية النقل حفاظًا على صحة الأهالي بالأحياء المجاورة

استيقظ أهالي الطائف فجر اليوم على رائحة أدخنة الحرائق داخل منطقة الطمر الصحي بحي النسيم التي تُشكل خطرًا على صحة سكان المنطقة، وتحديدًا الأحياء المجاورة للطمر الصحي، وشوهدت الأدخنة من مسافات بعيدة.

وكشف المواطن محمد الحارثي، أن أدخنة حرائق الطمر الصحي تتجدد من حين إلى آخر، وحَوّلت سماء المنطقة للون الأسود، وأضرت بصحة الأهالي.

وتساءل الحارثي عن الموقع الآخر الذي وعدت الأمانة بنقل الطمر الصحي إليه، في ظل استمرار معاناة الأهالي وتجددها من وقت لآخر دون حلول جذرية تُنهي المعاناة.