النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. أهالي النسيم يستيقظون على أدخنة احتراق الطمر الصحي بواقعة مكررة

مطالبات بتسريع عملية النقل حفاظًا على صحة الأهالي بالأحياء المجاورة

استيقظ أهالي الطائف فجر اليوم على رائحة أدخنة الحرائق داخل منطقة الطمر الصحي بحي النسيم التي تُشكل خطرًا على صحة سكان المنطقة، وتحديدًا الأحياء المجاورة للطمر الصحي، وشوهدت الأدخنة من مسافات بعيدة.

وكشف المواطن محمد الحارثي، أن أدخنة حرائق الطمر الصحي تتجدد من حين إلى آخر، وحَوّلت سماء المنطقة للون الأسود، وأضرت بصحة الأهالي.

وتساءل الحارثي عن الموقع الآخر الذي وعدت الأمانة بنقل الطمر الصحي إليه، في ظل استمرار معاناة الأهالي وتجددها من وقت لآخر دون حلول جذرية تُنهي المعاناة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
الطائف.. أهالي النسيم يستيقظون على أدخنة احتراق الطمر الصحي بواقعة مكررة
سبق

استيقظ أهالي الطائف فجر اليوم على رائحة أدخنة الحرائق داخل منطقة الطمر الصحي بحي النسيم التي تُشكل خطرًا على صحة سكان المنطقة، وتحديدًا الأحياء المجاورة للطمر الصحي، وشوهدت الأدخنة من مسافات بعيدة.

وكشف المواطن محمد الحارثي، أن أدخنة حرائق الطمر الصحي تتجدد من حين إلى آخر، وحَوّلت سماء المنطقة للون الأسود، وأضرت بصحة الأهالي.

وتساءل الحارثي عن الموقع الآخر الذي وعدت الأمانة بنقل الطمر الصحي إليه، في ظل استمرار معاناة الأهالي وتجددها من وقت لآخر دون حلول جذرية تُنهي المعاناة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
10:57 AM

الطائف.. أهالي النسيم يستيقظون على أدخنة احتراق الطمر الصحي بواقعة مكررة

مطالبات بتسريع عملية النقل حفاظًا على صحة الأهالي بالأحياء المجاورة

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
1,026

استيقظ أهالي الطائف فجر اليوم على رائحة أدخنة الحرائق داخل منطقة الطمر الصحي بحي النسيم التي تُشكل خطرًا على صحة سكان المنطقة، وتحديدًا الأحياء المجاورة للطمر الصحي، وشوهدت الأدخنة من مسافات بعيدة.

وكشف المواطن محمد الحارثي، أن أدخنة حرائق الطمر الصحي تتجدد من حين إلى آخر، وحَوّلت سماء المنطقة للون الأسود، وأضرت بصحة الأهالي.

وتساءل الحارثي عن الموقع الآخر الذي وعدت الأمانة بنقل الطمر الصحي إليه، في ظل استمرار معاناة الأهالي وتجددها من وقت لآخر دون حلول جذرية تُنهي المعاناة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,928
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,006
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,590
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,510

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة