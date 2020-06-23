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كيف تستخدم "خرائط جوجل" دون إنترنت؟

طريقة سحرية يمكن من خلالها تشغيلها وتزويدك بالاتجاهات

يعتمد الكثير من الناس على خرائط "جوجل" أو "جوجل مابس" في الذهاب إلى مختلف الأماكن وتحديدًا الطرق التي لم نسلكها من قبل.

ونظرًا لأن استخدامها قد يكون شبه يوميّ بالنسبة للبعض؛ يواجه الكثير المشاكل في حاجة الخرائط إلى إنترنت كي يعمل بصورة جيدة ويوصلك إلى المكان الذي ترغب فيه في التوقيت المناسب لك.

ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" طريقة سحرية سهلة يمكن من خلالها تشغيل "خرائط جوجل" دون الحاجة إلى إنترنت، وتزويدك بكل الاتجاهات التي يرغب فيها الشخص.

ويتم تنزيل الخرائط بتلك الطريقة عبر وحدات التخزين الخاصة بهاتفك؛ لذلك ينبغي عليك أن توفر مساحة كافية لكي تنزل عليه الخرائط بصورة كاملة.

ويقدم الموقع بالخطوات كيفية تفعيل تشغيل "جوجل مابس" دون إنترنت على نظامي تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، "أندرويد".

تشغيل "جوجل مابس" دون إنترنت على "آي أو إس":

1- افتح تطبيق خرائط جوجل على جهاز آيفون أو آيباد الخاص بك.

2- تأكد من أنك متصل بالإنترنت وأنك لست في وضع التصفح المتخفي.

3- ابحث عن مكان ما، مثل مكان جهة عملك مثلًا.

4- في الجزء السفلي، انقر على اسم أو عنوان المكان، ثم انقر على المزيد.

5- حدد "تنزيل خريطة بلا اتصال إنترنت"، واختر "تحميل" لتجد الخريطة موجودة حتى مع عدم وجود إنترنت.

تشغيل "جوجل مابس" دون إنترنت على "أندرويد":

1- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد، افتح تطبيق خرائط جوجل.

2- تأكد من أنك متصل بالإنترنت وقمت بتسجيل الدخول إلى خرائط جوجل.

3- ابحث عن مكان، مثل مكان جهة عملك.

4- في الجزء السفلي، انقر على اسم المكان أو عنوانه، ثم تنزيل الخريطة بدون اتصال إنترنت، لتشغيلها.

خرائط جوجل جوجل مابس

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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كيف تستخدم "خرائط جوجل" دون إنترنت؟
سبق

يعتمد الكثير من الناس على خرائط "جوجل" أو "جوجل مابس" في الذهاب إلى مختلف الأماكن وتحديدًا الطرق التي لم نسلكها من قبل.

ونظرًا لأن استخدامها قد يكون شبه يوميّ بالنسبة للبعض؛ يواجه الكثير المشاكل في حاجة الخرائط إلى إنترنت كي يعمل بصورة جيدة ويوصلك إلى المكان الذي ترغب فيه في التوقيت المناسب لك.

ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" طريقة سحرية سهلة يمكن من خلالها تشغيل "خرائط جوجل" دون الحاجة إلى إنترنت، وتزويدك بكل الاتجاهات التي يرغب فيها الشخص.

ويتم تنزيل الخرائط بتلك الطريقة عبر وحدات التخزين الخاصة بهاتفك؛ لذلك ينبغي عليك أن توفر مساحة كافية لكي تنزل عليه الخرائط بصورة كاملة.

ويقدم الموقع بالخطوات كيفية تفعيل تشغيل "جوجل مابس" دون إنترنت على نظامي تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، "أندرويد".

تشغيل "جوجل مابس" دون إنترنت على "آي أو إس":

1- افتح تطبيق خرائط جوجل على جهاز آيفون أو آيباد الخاص بك.

2- تأكد من أنك متصل بالإنترنت وأنك لست في وضع التصفح المتخفي.

3- ابحث عن مكان ما، مثل مكان جهة عملك مثلًا.

4- في الجزء السفلي، انقر على اسم أو عنوان المكان، ثم انقر على المزيد.

5- حدد "تنزيل خريطة بلا اتصال إنترنت"، واختر "تحميل" لتجد الخريطة موجودة حتى مع عدم وجود إنترنت.

تشغيل "جوجل مابس" دون إنترنت على "أندرويد":

1- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد، افتح تطبيق خرائط جوجل.

2- تأكد من أنك متصل بالإنترنت وقمت بتسجيل الدخول إلى خرائط جوجل.

3- ابحث عن مكان، مثل مكان جهة عملك.

4- في الجزء السفلي، انقر على اسم المكان أو عنوانه، ثم تنزيل الخريطة بدون اتصال إنترنت، لتشغيلها.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
10:59 AM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:45 AM

كيف تستخدم "خرائط جوجل" دون إنترنت؟

طريقة سحرية يمكن من خلالها تشغيلها وتزويدك بالاتجاهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,590

يعتمد الكثير من الناس على خرائط "جوجل" أو "جوجل مابس" في الذهاب إلى مختلف الأماكن وتحديدًا الطرق التي لم نسلكها من قبل.

ونظرًا لأن استخدامها قد يكون شبه يوميّ بالنسبة للبعض؛ يواجه الكثير المشاكل في حاجة الخرائط إلى إنترنت كي يعمل بصورة جيدة ويوصلك إلى المكان الذي ترغب فيه في التوقيت المناسب لك.

ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" طريقة سحرية سهلة يمكن من خلالها تشغيل "خرائط جوجل" دون الحاجة إلى إنترنت، وتزويدك بكل الاتجاهات التي يرغب فيها الشخص.

ويتم تنزيل الخرائط بتلك الطريقة عبر وحدات التخزين الخاصة بهاتفك؛ لذلك ينبغي عليك أن توفر مساحة كافية لكي تنزل عليه الخرائط بصورة كاملة.

ويقدم الموقع بالخطوات كيفية تفعيل تشغيل "جوجل مابس" دون إنترنت على نظامي تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، "أندرويد".

تشغيل "جوجل مابس" دون إنترنت على "آي أو إس":

1- افتح تطبيق خرائط جوجل على جهاز آيفون أو آيباد الخاص بك.

2- تأكد من أنك متصل بالإنترنت وأنك لست في وضع التصفح المتخفي.

3- ابحث عن مكان ما، مثل مكان جهة عملك مثلًا.

4- في الجزء السفلي، انقر على اسم أو عنوان المكان، ثم انقر على المزيد.

5- حدد "تنزيل خريطة بلا اتصال إنترنت"، واختر "تحميل" لتجد الخريطة موجودة حتى مع عدم وجود إنترنت.

تشغيل "جوجل مابس" دون إنترنت على "أندرويد":

1- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد، افتح تطبيق خرائط جوجل.

2- تأكد من أنك متصل بالإنترنت وقمت بتسجيل الدخول إلى خرائط جوجل.

3- ابحث عن مكان، مثل مكان جهة عملك.

4- في الجزء السفلي، انقر على اسم المكان أو عنوانه، ثم تنزيل الخريطة بدون اتصال إنترنت، لتشغيلها.

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