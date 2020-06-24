قياس الحرارة بسوق صبيا.. صورة نشرتها البلدية وغياب على أرض الواقع

عبر جولة نفذتها "سبق".. مرتادوه يتساءلون: هل المقياس كان يرافق الكاميرا فقط

نشرت بلدية محافظة صبيا، قبل أيام، صورًا تُبَيّن فيها قيام منسوبيها بفحص مقياس الحرارة لرواد سوق صبيا للخضار؛ وذلك بعدما رصدت "سبق" غياب ذلك الإجراء من أمام مدخل السوق؛ ولكن عدسة "سبق" -وعقب صور البلدية- زارت السوق مجددًا لتطلع على تلك الإجراءات الوقائية.

وخلال جولة "سبق"، رصدت غياب جزء كبير من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في سوق الخضار الجديد، وغاب قياس الحرارة قبل دخول السوق؛ فيما تساءل عدد من مرتادي السوق عن ما إذا كان ذلك الإجراء قد رافق كاميرا البلدية ثم اختفى؛ مطالبين بتشديد الرقابة على العمالة ومرتادي السوق.

وكانت البلدية قد نشرت بيانًا قبل أيام، قالت فيه: حفاظًا على الصحة العامة للمتسوقين وتنفيذًا لتوجيهات رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، تُواصل بلدية محافظة صبيا تطبيق إجراءاتها الاحترازية في سوق الخضار عن طريق الفحص الحراري لمرتاديها من المتسوقين، وتكثيف الجولات الرقابية وأيضًا العمل على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المحلات التجارية والمولات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن الهدف من الإجراءات المتبعة من قِبَل البلدية والرامية إلى تطبيق السبل الوقائية الواجب اتباعها لمكافحة تفشي فيروس كورونا؛ هو الحفاظ على الصحة العامة ومنع أي مخالفات، والتعامل معها وفق الأنظمة؛ بما يضمن سلامة وصحة المتسوقين.

وأشار "دغريري" إلى أن البلدية -ممثلة في قسم صحة البيئة- ستواصل تنفيذ مهامها اليومية في متابعة تطبيق الإجراءات دون تهاون؛ مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تعاون أفراد المجتمع مع البلدية كونها جهة معنية مع باقي جهات المجتمع في الحد من خطر الفيروس.

وتأتي هذه الأعمال استمرارًا للجهود التي تبذلها البلدية في الحد من تفشي فيروس كورونا، ولا قت مثل هذه الإجراءات الاحترازية تجاوبًا من قِبَل المواطنين والتي تستهدف الحفاظ على سلامتهم وصحتهم دون انتشار للعدوى.