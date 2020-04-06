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البرنامج السعودي لتنمية اليمن يطلق بوابة تأهيل الموردين

لتقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوابة تأهيل الموردين الراغبين في الدخول في مناقصات البرنامج.

يأتي ذلك استمرارًا لتعزيز قيمة الشراكة مع مكاتب الاستشارات والتوريد والمقاولات ومنحهم فرصة المساهمة في مشاريع التنمية والإعمار، وذلك عبر موقع البرنامج الرسمي الذي يتاح للموردين من خلاله تقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات.

ودعا البرنامج الشركات والمؤسسات الراغبة في التسجيل إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية والتسجيل عبر رابط الموقع : https://www.sdrpy.gov.sa/ar/nmwdhj-tahyl-almwrdyn

البرنامج السعودي لتنمية اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرنامج السعودي لتنمية اليمن يطلق بوابة تأهيل الموردين
سبق

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوابة تأهيل الموردين الراغبين في الدخول في مناقصات البرنامج.

يأتي ذلك استمرارًا لتعزيز قيمة الشراكة مع مكاتب الاستشارات والتوريد والمقاولات ومنحهم فرصة المساهمة في مشاريع التنمية والإعمار، وذلك عبر موقع البرنامج الرسمي الذي يتاح للموردين من خلاله تقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات.

ودعا البرنامج الشركات والمؤسسات الراغبة في التسجيل إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية والتسجيل عبر رابط الموقع : https://www.sdrpy.gov.sa/ar/nmwdhj-tahyl-almwrdyn

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:46 PM

البرنامج السعودي لتنمية اليمن يطلق بوابة تأهيل الموردين

لتقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
978

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوابة تأهيل الموردين الراغبين في الدخول في مناقصات البرنامج.

يأتي ذلك استمرارًا لتعزيز قيمة الشراكة مع مكاتب الاستشارات والتوريد والمقاولات ومنحهم فرصة المساهمة في مشاريع التنمية والإعمار، وذلك عبر موقع البرنامج الرسمي الذي يتاح للموردين من خلاله تقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات.

ودعا البرنامج الشركات والمؤسسات الراغبة في التسجيل إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية والتسجيل عبر رابط الموقع : https://www.sdrpy.gov.sa/ar/nmwdhj-tahyl-almwrdyn

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