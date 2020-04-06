أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوابة تأهيل الموردين الراغبين في الدخول في مناقصات البرنامج.
يأتي ذلك استمرارًا لتعزيز قيمة الشراكة مع مكاتب الاستشارات والتوريد والمقاولات ومنحهم فرصة المساهمة في مشاريع التنمية والإعمار، وذلك عبر موقع البرنامج الرسمي الذي يتاح للموردين من خلاله تقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات.
ودعا البرنامج الشركات والمؤسسات الراغبة في التسجيل إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية والتسجيل عبر رابط الموقع : https://www.sdrpy.gov.sa/ar/nmwdhj-tahyl-almwrdyn
البرنامج السعودي لتنمية اليمن يطلق بوابة تأهيل الموردين
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-06
أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوابة تأهيل الموردين الراغبين في الدخول في مناقصات البرنامج.
يأتي ذلك استمرارًا لتعزيز قيمة الشراكة مع مكاتب الاستشارات والتوريد والمقاولات ومنحهم فرصة المساهمة في مشاريع التنمية والإعمار، وذلك عبر موقع البرنامج الرسمي الذي يتاح للموردين من خلاله تقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات.
ودعا البرنامج الشركات والمؤسسات الراغبة في التسجيل إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية والتسجيل عبر رابط الموقع : https://www.sdrpy.gov.sa/ar/nmwdhj-tahyl-almwrdyn
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:46 PM
البرنامج السعودي لتنمية اليمن يطلق بوابة تأهيل الموردين
أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوابة تأهيل الموردين الراغبين في الدخول في مناقصات البرنامج.
يأتي ذلك استمرارًا لتعزيز قيمة الشراكة مع مكاتب الاستشارات والتوريد والمقاولات ومنحهم فرصة المساهمة في مشاريع التنمية والإعمار، وذلك عبر موقع البرنامج الرسمي الذي يتاح للموردين من خلاله تقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات.
ودعا البرنامج الشركات والمؤسسات الراغبة في التسجيل إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية والتسجيل عبر رابط الموقع : https://www.sdrpy.gov.sa/ar/nmwdhj-tahyl-almwrdyn