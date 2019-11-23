لماذا لم يقابل نائب الرئيس الأمريكي المسؤولين العراقيين؟.. البيت الأبيض يوضح السبب

طالب "عبدالمهدي" في اتصال هاتفي بفصل حكومته عن إيران

بعد أن أثار عدم لقائه الرئيس العراقي ورئيس الحكومة الغضب في بغداد، بين مسؤول في البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لم يلتق مسؤولين عراقيين في بغداد خلال زيارته المفاجئة لقاعدة عين الأسد اليوم (السبت) لأسباب أمنية.

ونقلت "الحرة" عن المسؤول أن المسؤولين العراقيين لم يرغبوا في التنقل إلى القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار لاعتبارات سياسية.

وأوضح أن "بنس" طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي استغرق 20 دقيقة باحترام حرية التعبير في التعامل مع المظاهرات المستمرة في بلاده وفصل الحكومة العراقية عن التأثير الإيراني.

وتفقد نائب الرئيس الأمريكي قوات بلاده في العراق دون أن يلتقي أيًا من المسؤولين الرسميين في بغداد.