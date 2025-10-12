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الجهات الأمنية في حائل تقبض على مقيمَيْن تورَّطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها

قاما بتسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، وآخر من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر؛ تورَّطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال، وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم. وضُبط بحوزتهما (2،695) شريحة لشركات اتصالات محلية، وأدوات يستخدمانها في تنفيذ جرائمهما. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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الجهات الأمنية في حائل تقبض على مقيمَيْن تورَّطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، وآخر من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر؛ تورَّطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال، وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم. وضُبط بحوزتهما (2،695) شريحة لشركات اتصالات محلية، وأدوات يستخدمانها في تنفيذ جرائمهما. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
10:55 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
12:24 AM

الجهات الأمنية في حائل تقبض على مقيمَيْن تورَّطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها

قاما بتسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
5
1,816

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، وآخر من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر؛ تورَّطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال، وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم. وضُبط بحوزتهما (2،695) شريحة لشركات اتصالات محلية، وأدوات يستخدمانها في تنفيذ جرائمهما. وقد تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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