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في تحدٍ كبير ولمدة 3 أشهر فقط .. "ريجيكامب" يصل جدة لقيادة الأهلي

استقبل الأهلي مدرب فريقه الكروي الأول ، الروماني "ريجيكامب" ، مساء اليوم الاثنين ، حيث سيقود الفريق لمدة 3 أشهر، بعد إقالة الصربي "ميلوفيتش" لسوء النتائج.
ويأمل الأهلاويون أن ينتشل "ريجيكامب" الفريق من كبوته ويعود لدائرة المنافسة على لقب الدوري بقوة، بعد تراجعه للمركز السابع برصيد 35 نقطة.
ويواصل الأهلي تحضيراته للقاء الرائد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الخميس المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في تحدٍ كبير ولمدة 3 أشهر فقط .. "ريجيكامب" يصل جدة لقيادة الأهلي
سبق

استقبل الأهلي مدرب فريقه الكروي الأول ، الروماني "ريجيكامب" ، مساء اليوم الاثنين ، حيث سيقود الفريق لمدة 3 أشهر، بعد إقالة الصربي "ميلوفيتش" لسوء النتائج.
ويأمل الأهلاويون أن ينتشل "ريجيكامب" الفريق من كبوته ويعود لدائرة المنافسة على لقب الدوري بقوة، بعد تراجعه للمركز السابع برصيد 35 نقطة.
ويواصل الأهلي تحضيراته للقاء الرائد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الخميس المقبل.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
10:39 PM

في تحدٍ كبير ولمدة 3 أشهر فقط .. "ريجيكامب" يصل جدة لقيادة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل الأهلي مدرب فريقه الكروي الأول ، الروماني "ريجيكامب" ، مساء اليوم الاثنين ، حيث سيقود الفريق لمدة 3 أشهر، بعد إقالة الصربي "ميلوفيتش" لسوء النتائج.
ويأمل الأهلاويون أن ينتشل "ريجيكامب" الفريق من كبوته ويعود لدائرة المنافسة على لقب الدوري بقوة، بعد تراجعه للمركز السابع برصيد 35 نقطة.
ويواصل الأهلي تحضيراته للقاء الرائد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الخميس المقبل.

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