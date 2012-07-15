الباحة.. فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا في شاحنة أعلاف

الثاني من نوعه في الموقع ذاته قبل قرابة 20 يومًا

تكافح فرق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا شبّ في شاحنة محملة بالأعلاف والبرسيم، مغرب اليوم، في وادي الأحسبة بمحافظة المخواة.

الجدير ذكره أنه سبقه حريق مماثل في شاحنة أعلاف، قبل قرابة 20 يومًا في الموقع ذاته.