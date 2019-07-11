"الدريهم" لـ"سبق": ضبط تشكيل عصابي تخصص في سلب أموال العمالة بالقوة

‪شرطة الشرقية: مكون من ٢٠ متهمًا إثيوبيًا من مخالفي نظام الإقامة

كشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، لـ"سبق"، عن ضبط تشكيل عصابي مكون من ٢٠ متهمًا من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، جميعهم في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهم في ترصد العمالة الوافدة بمدينة الدمام، وسلب الأموال منهم تحت التهديد باستخدام القوة.

وأشار النقيب الدريهم إلى أنه ألقي القبض عليهم، وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد "الدريهم" أن ذلك يأتي نتيجة للمتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها.

وأضاف أن شرطة المنطقة الشرقية تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.