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بعد التعميم.. "الإسلامية" تُحدد وقتان و4 مساجد لصلاة الجنائز بحائل

وضع حاجز في المسجد بين ذوي المتوفى والمعزين ضمن الاشتراطات

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بحائل -بالتعاون مع أمانة حائل- إقامة صلاة الجنائز بمدينة حائل بجوامع: (برزان، ناصر الرشيد، الراجحي، خادم الحرمين الشريفين)؛ وذلك على فترتين في اليوم، عند الساعة العاشرة صباحًا والساعة الخامسة عصرًا فقط.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد أصدرت أمس الأربعاء، تعميمًا بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد؛ وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها، في ضوء استمرار جائحة كورونا؛ وذلك وفق الاشتراطات، هي: أن يكون للمسجد عدة أبواب، وأن يتم استخدام كل الأبواب في حال وجود جنازة، وأن يُخصص باب لنقل الجنازة، ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

وتابعت ضمن الاشتراطات: أن يتم تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد، ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين؛ بحيث يفصل بينهم مسافة مترين؛ فيما يتم تخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، وأن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة؛ وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة، وألا يزيد عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد على ثلاث جنائز في الوقت الواحد.

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بعد التعميم.. "الإسلامية" تُحدد وقتان و4 مساجد لصلاة الجنائز بحائل
سبق

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بحائل -بالتعاون مع أمانة حائل- إقامة صلاة الجنائز بمدينة حائل بجوامع: (برزان، ناصر الرشيد، الراجحي، خادم الحرمين الشريفين)؛ وذلك على فترتين في اليوم، عند الساعة العاشرة صباحًا والساعة الخامسة عصرًا فقط.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد أصدرت أمس الأربعاء، تعميمًا بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد؛ وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها، في ضوء استمرار جائحة كورونا؛ وذلك وفق الاشتراطات، هي: أن يكون للمسجد عدة أبواب، وأن يتم استخدام كل الأبواب في حال وجود جنازة، وأن يُخصص باب لنقل الجنازة، ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

وتابعت ضمن الاشتراطات: أن يتم تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد، ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين؛ بحيث يفصل بينهم مسافة مترين؛ فيما يتم تخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، وأن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة؛ وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة، وألا يزيد عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد على ثلاث جنائز في الوقت الواحد.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
01:58 PM

بعد التعميم.. "الإسلامية" تُحدد وقتان و4 مساجد لصلاة الجنائز بحائل

وضع حاجز في المسجد بين ذوي المتوفى والمعزين ضمن الاشتراطات

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خالد السليمي - حائل
0
1,651

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بحائل -بالتعاون مع أمانة حائل- إقامة صلاة الجنائز بمدينة حائل بجوامع: (برزان، ناصر الرشيد، الراجحي، خادم الحرمين الشريفين)؛ وذلك على فترتين في اليوم، عند الساعة العاشرة صباحًا والساعة الخامسة عصرًا فقط.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد أصدرت أمس الأربعاء، تعميمًا بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد؛ وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها، في ضوء استمرار جائحة كورونا؛ وذلك وفق الاشتراطات، هي: أن يكون للمسجد عدة أبواب، وأن يتم استخدام كل الأبواب في حال وجود جنازة، وأن يُخصص باب لنقل الجنازة، ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

وتابعت ضمن الاشتراطات: أن يتم تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد، ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين؛ بحيث يفصل بينهم مسافة مترين؛ فيما يتم تخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، وأن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة؛ وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة، وألا يزيد عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد على ثلاث جنائز في الوقت الواحد.

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