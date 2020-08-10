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دعم الحزام الأخضر في "شفا الطائف" بـ 11 ألف م2 مسطحات خضراء

ضمن الجهود الميدانية في المواقع السياحية ولمعالجة التشوه البصري

نفذت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع "الإدارة العامة للحدائق والتجميل"، زراعة وتنسيق 11 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، في الساحات والزوائد التنظيمية والميادين بطريق الشفا السياحي.

جاء ذلك ضمن الجهود الميدانية لتعزيز أعمال زيادة الرقعة الخضراء بالمواقع السياحية ومعالجة التشوه البصري، حيث شملت أعمال الزراعة فرشًا إنجيلة طبيعية وزراعة الزهور والورود الموسمية، وزراعة شتلات الأشجار، وإضفاء مظهر جمالي على المساحات المزروعة.

وذكرت أمانة الطائف أنها تعمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء مع دعمها بوسائل الري الحديثة للمحافظة على الثروة المائية، واستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات، وتعمل الإدارة العامة للحدائق والتجميل على زراعة الزهور والورود والشجيرات المثمرة والتجميلية بالمواقع السياحية ومداخل ومخارج المدينة والجزر الوسطية والحدائق والساحات، واستغلال كثافة الإنتاج الزراعي بمشاتل الأمانة في دعم الرقعة الخضراء بالمدينة.
وقالت: بيئة الطائف ومناخها يسهمان في تنمية المساحات الخضراء، وتعمل الأمانة على تطوير مشروعاتها الزراعية بما يخدم أهالي وزوار الطائف .

وأشارت إلى أنها نفذت مؤخراً برنامجًا لزراعة فواكه الطائف الموسمية من رمان وتين، إضافة لزراعة الورد الطائفي والشجيرات العطرية في أكثر من 35 موقعاً بالمحافظة، شملت ميادين وحدائق ومسطحات.

أمانة الطائف طريق الشفا السياحي

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دعم الحزام الأخضر في "شفا الطائف" بـ 11 ألف م2 مسطحات خضراء
سبق

نفذت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع "الإدارة العامة للحدائق والتجميل"، زراعة وتنسيق 11 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، في الساحات والزوائد التنظيمية والميادين بطريق الشفا السياحي.

جاء ذلك ضمن الجهود الميدانية لتعزيز أعمال زيادة الرقعة الخضراء بالمواقع السياحية ومعالجة التشوه البصري، حيث شملت أعمال الزراعة فرشًا إنجيلة طبيعية وزراعة الزهور والورود الموسمية، وزراعة شتلات الأشجار، وإضفاء مظهر جمالي على المساحات المزروعة.

وذكرت أمانة الطائف أنها تعمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء مع دعمها بوسائل الري الحديثة للمحافظة على الثروة المائية، واستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات، وتعمل الإدارة العامة للحدائق والتجميل على زراعة الزهور والورود والشجيرات المثمرة والتجميلية بالمواقع السياحية ومداخل ومخارج المدينة والجزر الوسطية والحدائق والساحات، واستغلال كثافة الإنتاج الزراعي بمشاتل الأمانة في دعم الرقعة الخضراء بالمدينة.
وقالت: بيئة الطائف ومناخها يسهمان في تنمية المساحات الخضراء، وتعمل الأمانة على تطوير مشروعاتها الزراعية بما يخدم أهالي وزوار الطائف .

وأشارت إلى أنها نفذت مؤخراً برنامجًا لزراعة فواكه الطائف الموسمية من رمان وتين، إضافة لزراعة الورد الطائفي والشجيرات العطرية في أكثر من 35 موقعاً بالمحافظة، شملت ميادين وحدائق ومسطحات.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
02:44 PM

دعم الحزام الأخضر في "شفا الطائف" بـ 11 ألف م2 مسطحات خضراء

ضمن الجهود الميدانية في المواقع السياحية ولمعالجة التشوه البصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع "الإدارة العامة للحدائق والتجميل"، زراعة وتنسيق 11 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، في الساحات والزوائد التنظيمية والميادين بطريق الشفا السياحي.

جاء ذلك ضمن الجهود الميدانية لتعزيز أعمال زيادة الرقعة الخضراء بالمواقع السياحية ومعالجة التشوه البصري، حيث شملت أعمال الزراعة فرشًا إنجيلة طبيعية وزراعة الزهور والورود الموسمية، وزراعة شتلات الأشجار، وإضفاء مظهر جمالي على المساحات المزروعة.

وذكرت أمانة الطائف أنها تعمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء مع دعمها بوسائل الري الحديثة للمحافظة على الثروة المائية، واستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات، وتعمل الإدارة العامة للحدائق والتجميل على زراعة الزهور والورود والشجيرات المثمرة والتجميلية بالمواقع السياحية ومداخل ومخارج المدينة والجزر الوسطية والحدائق والساحات، واستغلال كثافة الإنتاج الزراعي بمشاتل الأمانة في دعم الرقعة الخضراء بالمدينة.
وقالت: بيئة الطائف ومناخها يسهمان في تنمية المساحات الخضراء، وتعمل الأمانة على تطوير مشروعاتها الزراعية بما يخدم أهالي وزوار الطائف .

وأشارت إلى أنها نفذت مؤخراً برنامجًا لزراعة فواكه الطائف الموسمية من رمان وتين، إضافة لزراعة الورد الطائفي والشجيرات العطرية في أكثر من 35 موقعاً بالمحافظة، شملت ميادين وحدائق ومسطحات.

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