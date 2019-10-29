كلية الاتصالات بالرياض تنظم حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال

تنطلق يوم الأحد المقبل.. وتستمر 5 أيام

تنظم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، ممثلة في الوحدة الصحية، وبالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض؛ حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال .

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبد الله الخليفة، أن الحملة التي تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام؛ تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن العظيم، والذين يعانون من هذا المرض الخطير، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن ينزل لهم الصحة والعافية، ويحفظهم من كل مكروه.

وأشار "الخليفة" إلى أن الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي، والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع، والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي، مقدمًا شكره للفريق الطبي والمتبرعين .