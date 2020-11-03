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"الفيصل" يرأس اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية

شهد توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الحج وأمانة العاصمة المقدسة كأولى مخرجات المشروع

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وقال الأمير خالد الفيصل في كلمته: "الإنسانِ السعودي.. دعوتُك للقدوة وأنت ذاك.. وطلبتُك البدء.. فكُنت هناك.. لله درُّك من سعودي.. ترفعُ رأس من دَعاك.. فشكراً".

وخلال الاجتماع وافق الأمير خالد الفيصل على عقد حلقة نقاش يشارك فيها مسؤولو تقنية المعلومات في الجهات الحكومية والمختصون من الشركاء والذين يمثلون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وشركة عِلم؛ لمناقشة خطوات التحوّل وآليات العمل ودراسة الإمكانات المتوفرة والتحديات ووضع حلول مُبكّرة لها.

وتشرف على مشروع الربط الإلكتروني جامعة جدة تحت مظلة الإمارة، ويستفيد منه أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع رقمي، وتقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية.

ويهدف المشروع إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، أيضاً سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.

ويسهم الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة إلى الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك الرقمي بين الجهات الحكومية والخاصة لتصبح جميع التعاملات ذكية بما يُحدث تحولاً جذرياً في طريقة العمل، بهدف تسهيل خدمات المواطنين والمقيمين من خلال وضع أفضل الممارسات للربط الرقمي الإلكتروني بينها ولضمان استدامة الخدمات المقدمة.

وسوف يتم تنفيذ مشروع الربط من خلال تطوير منصة إلكترونية للربط بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وبناء شاشات تحكم ذكية للربط بين الجهات تُسهم في دعم اتخاذ القرار، كذلك بناء منصة الاستعلام الموحد والتي تُمكّن من الاستعلام عن جميع المعاملات الواردة من وإلى القطاعات.

وفي شأن متصل شهد أمير منطقة مكة المكرمة توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة وتعتبر الاتفاقية أولى مخرجات مشروع الربط الالكتروني بين الجهات وتهدف الاتفاقية التي وقعها من الجانبين نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص إلى التكامل والتحول الرقمي بين الطرفين في أعمال الحج والعمرة.

مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يرأس اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وقال الأمير خالد الفيصل في كلمته: "الإنسانِ السعودي.. دعوتُك للقدوة وأنت ذاك.. وطلبتُك البدء.. فكُنت هناك.. لله درُّك من سعودي.. ترفعُ رأس من دَعاك.. فشكراً".

وخلال الاجتماع وافق الأمير خالد الفيصل على عقد حلقة نقاش يشارك فيها مسؤولو تقنية المعلومات في الجهات الحكومية والمختصون من الشركاء والذين يمثلون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وشركة عِلم؛ لمناقشة خطوات التحوّل وآليات العمل ودراسة الإمكانات المتوفرة والتحديات ووضع حلول مُبكّرة لها.

وتشرف على مشروع الربط الإلكتروني جامعة جدة تحت مظلة الإمارة، ويستفيد منه أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع رقمي، وتقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية.

ويهدف المشروع إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، أيضاً سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.

ويسهم الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة إلى الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك الرقمي بين الجهات الحكومية والخاصة لتصبح جميع التعاملات ذكية بما يُحدث تحولاً جذرياً في طريقة العمل، بهدف تسهيل خدمات المواطنين والمقيمين من خلال وضع أفضل الممارسات للربط الرقمي الإلكتروني بينها ولضمان استدامة الخدمات المقدمة.

وسوف يتم تنفيذ مشروع الربط من خلال تطوير منصة إلكترونية للربط بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وبناء شاشات تحكم ذكية للربط بين الجهات تُسهم في دعم اتخاذ القرار، كذلك بناء منصة الاستعلام الموحد والتي تُمكّن من الاستعلام عن جميع المعاملات الواردة من وإلى القطاعات.

وفي شأن متصل شهد أمير منطقة مكة المكرمة توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة وتعتبر الاتفاقية أولى مخرجات مشروع الربط الالكتروني بين الجهات وتهدف الاتفاقية التي وقعها من الجانبين نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص إلى التكامل والتحول الرقمي بين الطرفين في أعمال الحج والعمرة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
02:17 PM

"الفيصل" يرأس اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية

شهد توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الحج وأمانة العاصمة المقدسة كأولى مخرجات المشروع

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عبدالله الراجحي - جدة
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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وقال الأمير خالد الفيصل في كلمته: "الإنسانِ السعودي.. دعوتُك للقدوة وأنت ذاك.. وطلبتُك البدء.. فكُنت هناك.. لله درُّك من سعودي.. ترفعُ رأس من دَعاك.. فشكراً".

وخلال الاجتماع وافق الأمير خالد الفيصل على عقد حلقة نقاش يشارك فيها مسؤولو تقنية المعلومات في الجهات الحكومية والمختصون من الشركاء والذين يمثلون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وشركة عِلم؛ لمناقشة خطوات التحوّل وآليات العمل ودراسة الإمكانات المتوفرة والتحديات ووضع حلول مُبكّرة لها.

وتشرف على مشروع الربط الإلكتروني جامعة جدة تحت مظلة الإمارة، ويستفيد منه أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع رقمي، وتقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية.

ويهدف المشروع إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، أيضاً سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.

ويسهم الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة إلى الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك الرقمي بين الجهات الحكومية والخاصة لتصبح جميع التعاملات ذكية بما يُحدث تحولاً جذرياً في طريقة العمل، بهدف تسهيل خدمات المواطنين والمقيمين من خلال وضع أفضل الممارسات للربط الرقمي الإلكتروني بينها ولضمان استدامة الخدمات المقدمة.

وسوف يتم تنفيذ مشروع الربط من خلال تطوير منصة إلكترونية للربط بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وبناء شاشات تحكم ذكية للربط بين الجهات تُسهم في دعم اتخاذ القرار، كذلك بناء منصة الاستعلام الموحد والتي تُمكّن من الاستعلام عن جميع المعاملات الواردة من وإلى القطاعات.

وفي شأن متصل شهد أمير منطقة مكة المكرمة توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة وتعتبر الاتفاقية أولى مخرجات مشروع الربط الالكتروني بين الجهات وتهدف الاتفاقية التي وقعها من الجانبين نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص إلى التكامل والتحول الرقمي بين الطرفين في أعمال الحج والعمرة.

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