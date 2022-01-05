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"البيئة" تسعى إلى توطين حِرفة الزراعة.. وتخرّج 75 متدربًا

في إطار العمل على تأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تسعى حاليًا إلى توطين حِرفة الزراعة عبر مشروع "دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حِرفة الزراعة"، من خلال تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحِرفة وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج 75 متدربًا ومتدربةً من رواد الزراعة، بعد اجتيازهم المرحلة التدريبية التي قامت بها الوزارة خلال المدة الماضية، وذلك في مركز التدريب الزراعي بالرياض، بحضور المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض ماجد الفراج، ونائب المدير العام للإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور محمد المطيري.

وذكرت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى توطين حِرفة الزراعة، وتأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل في مجال الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي علمي وعملي لامتهان حِرفة الزراعة، مشيرةً إلى أن التوطين يأتي عن طريق تحسين الأداء من خلال التدريب على برامج علمية وتوعوية تؤهلهم لسوق العمل في مجال الزراعة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض ماجد الفراج أن مدة التدريب تستغرق ثلاثة أشهر تشمل التدريب على المهارات السلوكية، وريادة الأعمال، والتخصص الذي تم اختياره، إضافة إلى التدريب العملي والميداني التطبيقي، موضحًا أنه بعد اجتياز المتدرب للمدة التدريبية بنجاح، يحصل على شهادة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من خلال فريق مخصص للاستفسارات والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل الخبراء.

وكشف أن هناك مميزات يحصل عليها الخريجون منها تسويقهم لدى الشركات والمؤسسات ذات العلاقة لتوفير الفرص الوظيفية لهم، من خلال عقد ورشة عمل في المنطقة، يتم من خلالها دعوة تلك الشركات والمؤسسات والخريجين، إضافة إلى تسجيلهم في الجمعيات التعاونية الزراعية في المنطقة للاستفادة من خدماتها.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تسعى إلى توطين حِرفة الزراعة.. وتخرّج 75 متدربًا
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تسعى حاليًا إلى توطين حِرفة الزراعة عبر مشروع "دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حِرفة الزراعة"، من خلال تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحِرفة وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج 75 متدربًا ومتدربةً من رواد الزراعة، بعد اجتيازهم المرحلة التدريبية التي قامت بها الوزارة خلال المدة الماضية، وذلك في مركز التدريب الزراعي بالرياض، بحضور المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض ماجد الفراج، ونائب المدير العام للإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور محمد المطيري.

وذكرت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى توطين حِرفة الزراعة، وتأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل في مجال الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي علمي وعملي لامتهان حِرفة الزراعة، مشيرةً إلى أن التوطين يأتي عن طريق تحسين الأداء من خلال التدريب على برامج علمية وتوعوية تؤهلهم لسوق العمل في مجال الزراعة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض ماجد الفراج أن مدة التدريب تستغرق ثلاثة أشهر تشمل التدريب على المهارات السلوكية، وريادة الأعمال، والتخصص الذي تم اختياره، إضافة إلى التدريب العملي والميداني التطبيقي، موضحًا أنه بعد اجتياز المتدرب للمدة التدريبية بنجاح، يحصل على شهادة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من خلال فريق مخصص للاستفسارات والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل الخبراء.

وكشف أن هناك مميزات يحصل عليها الخريجون منها تسويقهم لدى الشركات والمؤسسات ذات العلاقة لتوفير الفرص الوظيفية لهم، من خلال عقد ورشة عمل في المنطقة، يتم من خلالها دعوة تلك الشركات والمؤسسات والخريجين، إضافة إلى تسجيلهم في الجمعيات التعاونية الزراعية في المنطقة للاستفادة من خدماتها.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:57 PM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
07:19 PM

"البيئة" تسعى إلى توطين حِرفة الزراعة.. وتخرّج 75 متدربًا

في إطار العمل على تأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تسعى حاليًا إلى توطين حِرفة الزراعة عبر مشروع "دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حِرفة الزراعة"، من خلال تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحِرفة وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج 75 متدربًا ومتدربةً من رواد الزراعة، بعد اجتيازهم المرحلة التدريبية التي قامت بها الوزارة خلال المدة الماضية، وذلك في مركز التدريب الزراعي بالرياض، بحضور المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض ماجد الفراج، ونائب المدير العام للإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور محمد المطيري.

وذكرت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى توطين حِرفة الزراعة، وتأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل في مجال الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي علمي وعملي لامتهان حِرفة الزراعة، مشيرةً إلى أن التوطين يأتي عن طريق تحسين الأداء من خلال التدريب على برامج علمية وتوعوية تؤهلهم لسوق العمل في مجال الزراعة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض ماجد الفراج أن مدة التدريب تستغرق ثلاثة أشهر تشمل التدريب على المهارات السلوكية، وريادة الأعمال، والتخصص الذي تم اختياره، إضافة إلى التدريب العملي والميداني التطبيقي، موضحًا أنه بعد اجتياز المتدرب للمدة التدريبية بنجاح، يحصل على شهادة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من خلال فريق مخصص للاستفسارات والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل الخبراء.

وكشف أن هناك مميزات يحصل عليها الخريجون منها تسويقهم لدى الشركات والمؤسسات ذات العلاقة لتوفير الفرص الوظيفية لهم، من خلال عقد ورشة عمل في المنطقة، يتم من خلالها دعوة تلك الشركات والمؤسسات والخريجين، إضافة إلى تسجيلهم في الجمعيات التعاونية الزراعية في المنطقة للاستفادة من خدماتها.

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