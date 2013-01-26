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واتساب يخسر 32.5 مليون مستخدم خلال 3 أسابيع فقط

كشفت تقارير بريطانية أن تطبيق واتساب الشهير شهد عزوفًا كبيرًا من قبل الملايين؛ حيث إن الأرقام تشير إلى أن التطبيق الأمريكي خسر 32.5 مليون مستخدم خلال 3 أسابيع فقط.

ويأتي هذا الفرار الجماعي من تطبيق واتساب بعد أن أعلنت الشركة عن إجبار المستخدمين على الكشف عن بيانتهم ومراجعة شروط الخدمة وطرح خصائص جديدة تنهي الخصوصية للمستخدمين.

وذكر تقرير صحيفة "ذا غادرين" البريطانية، أن 32.5 مستخدمًا توجهوا لتطبيقات أخرى؛ حيث توجه نحو 7.5 ملايين مستخدم حول العالم إلى تطبيق "SIGNAL"؛ بينما 25 مليونًا اتجهوا نحو تليغرام؛ وذلك وفقًا لأرقام نشرتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني.

وقال أمير غودراتي، مدير متابعة السوق بشركة (App Annie): إن الاتجاه نحو تطبيقات المراسلة الأكثر مراعاة للخصوصية كان أمرًا سائدًا وطبيعيًّا؛ لكن الكارثة الحقيقة حدثت بعد ارتكبت شركة واتساب الخطأ الكبير بتغيير سياستها تجاه المستخدمين، وهو الأمر الذي تحاول الشركة تداركه دون جدوى؛ حيث إن مراكزها في أكثر التطبيقات تحميلاً بدأت تتراجع.

واتساب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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واتساب يخسر 32.5 مليون مستخدم خلال 3 أسابيع فقط
سبق

كشفت تقارير بريطانية أن تطبيق واتساب الشهير شهد عزوفًا كبيرًا من قبل الملايين؛ حيث إن الأرقام تشير إلى أن التطبيق الأمريكي خسر 32.5 مليون مستخدم خلال 3 أسابيع فقط.

ويأتي هذا الفرار الجماعي من تطبيق واتساب بعد أن أعلنت الشركة عن إجبار المستخدمين على الكشف عن بيانتهم ومراجعة شروط الخدمة وطرح خصائص جديدة تنهي الخصوصية للمستخدمين.

وذكر تقرير صحيفة "ذا غادرين" البريطانية، أن 32.5 مستخدمًا توجهوا لتطبيقات أخرى؛ حيث توجه نحو 7.5 ملايين مستخدم حول العالم إلى تطبيق "SIGNAL"؛ بينما 25 مليونًا اتجهوا نحو تليغرام؛ وذلك وفقًا لأرقام نشرتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني.

وقال أمير غودراتي، مدير متابعة السوق بشركة (App Annie): إن الاتجاه نحو تطبيقات المراسلة الأكثر مراعاة للخصوصية كان أمرًا سائدًا وطبيعيًّا؛ لكن الكارثة الحقيقة حدثت بعد ارتكبت شركة واتساب الخطأ الكبير بتغيير سياستها تجاه المستخدمين، وهو الأمر الذي تحاول الشركة تداركه دون جدوى؛ حيث إن مراكزها في أكثر التطبيقات تحميلاً بدأت تتراجع.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:31 AM

واتساب يخسر 32.5 مليون مستخدم خلال 3 أسابيع فقط

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خالد علي - الرياض
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كشفت تقارير بريطانية أن تطبيق واتساب الشهير شهد عزوفًا كبيرًا من قبل الملايين؛ حيث إن الأرقام تشير إلى أن التطبيق الأمريكي خسر 32.5 مليون مستخدم خلال 3 أسابيع فقط.

ويأتي هذا الفرار الجماعي من تطبيق واتساب بعد أن أعلنت الشركة عن إجبار المستخدمين على الكشف عن بيانتهم ومراجعة شروط الخدمة وطرح خصائص جديدة تنهي الخصوصية للمستخدمين.

وذكر تقرير صحيفة "ذا غادرين" البريطانية، أن 32.5 مستخدمًا توجهوا لتطبيقات أخرى؛ حيث توجه نحو 7.5 ملايين مستخدم حول العالم إلى تطبيق "SIGNAL"؛ بينما 25 مليونًا اتجهوا نحو تليغرام؛ وذلك وفقًا لأرقام نشرتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني.

وقال أمير غودراتي، مدير متابعة السوق بشركة (App Annie): إن الاتجاه نحو تطبيقات المراسلة الأكثر مراعاة للخصوصية كان أمرًا سائدًا وطبيعيًّا؛ لكن الكارثة الحقيقة حدثت بعد ارتكبت شركة واتساب الخطأ الكبير بتغيير سياستها تجاه المستخدمين، وهو الأمر الذي تحاول الشركة تداركه دون جدوى؛ حيث إن مراكزها في أكثر التطبيقات تحميلاً بدأت تتراجع.

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