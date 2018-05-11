تطبيق "طمني".. بهذه الطريقة يمكنك البحث عن الأدوية وتقديم البلاغات

يتيح للمستهلك خاصية فحص المنتجات التي تشرف عليها هيئة الغذاء والدواء

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبيق "طمني" لمعرفة أماكن توافُر المعقمات والكمامات؛ ليضاف إلى قائمة من التطبيقات الإلكترونية والإجراءات الشاملة التي اتخذتها السعودية في مواجهة جائحة كورونا؛ وذلك للتسهيل على المواطنين والمقيمين في ظل تدابير احترازية لاحتواء الفيروس التاجي.

ولا يوفِّر "طمني" البحث فقط عن أماكن توافُر المعقمات والكمامات في الصيدليات المنتشرة في ربوع البلاد، بل يتيح أيضًا البحث عن الأدوية، كما يتيح للمستهلك كذلك خاصية البحث عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة غير الأدوية، التي تشمل الأغذية والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل، من خلال مسح باركود المنتج أو الاسم التجاري لعرض البيانات والمعلومات التي تهم المستهلك، أو البحث عنها بالاسم، واستعراضها.

كيف يمكنك البحث؟

بعد تحميل التطبيق لاستخدامه لمستخدمي نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد، ثم التسجيل برقم الجوال، أو استعماله كضيف بدون تسجيل رقم الجوال، يمكن للمستهلك البحث عن الأدوية والمنتجات المختلفة التي تشرف عليها الهيئة، وذلك من خلال أيقونة البحث في أسفل واجهة التطبيق، وكتابة اسم المنتج، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، ثم اختيار الدواء أو المنتج المرغوب من نتائج البحث، واستعراض تفاصيله المختلفة؛ إذ يوفِّر التطبيق سعر المنتج، وإمكانية البحث عن أقرب صيدلية يتوافر فيها، كما يوفر مجموعة بيانات أخرى، مثل: الاسم العلمي للمنتج، واسم الشركة المنتجة، وطريقة الاستعمال، والشكل الصيدلاني، إضافة إلى مدة الصلاحية، وظروف التخزين المناسبة للمنتج، وحجم العبوة وتركيزها. كذلك يخبرك التطبيق في حال كان يحتاج الدواء إلى وصفة طبية من عدمه.

كذلك يوفِّر التطبيق إمكانية استعراض بدائل الدواء في حال كان غير متوافر في أقرب صيدلية، أو في حال كان هناك عوائق أخرى تمنع استخدامه، مثل حاجته إلى وصفة طبية على سبيل المثال.

وهذه المعلومات والتفاصيل الدقيقة تجعل المستهلك على دراية واطلاع بأسعار الأدوية وبدائلها المعتمدة قبل الشراء.

كيف يمكنك تقديم بلاغ؟

يمكن للمستهلك إرسال الاستفسارات أو الشكاوى أو البلاغات عن عدم توافر الأدوية، أو ظهور أعراض جانبية لها، من خلال التطبيق، وذلك من خلال النقر على أيقونة حسابي في أسفل واجهة التطبيق، ثم اختيار البلاغات، والشروع في تقديمها.

ولكن يحتاج تقديم البلاغات إلى التسجيل برقم الجوال، وليس استخدام التطبيق كـ(ضيف) بدون تسجيل.

كما يمكن التواصل مع الهيئة عبر أيقونة تواصل معنا من قائمة حسابي، التي تحتوي على عناوين حسابات الهيئة على شبكة الإنترنت، وتويتر، وإنستغرام، والبريد الإلكتروني، وأرقام التليفونات المعتمدة.