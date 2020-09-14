الكويت.. فيديو يحل لغز جريمة على الدائري الثاني

الضحية شاهد الشريط صدفة عبر الإنترنت

أرشد مقطع فيديو لحادثة طعن في الكويت، رجال الشرطة إلى هوية المعتدي الذي تم ضبطه، وتبيّن أنه مواطن كويتي مريض نفسيًا.

وفِي التفاصيل، قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن خلافاً مرورياً وقع بين مواطنين على طريق الدائري الثاني بالقرب من منطقة ميناء الشويخ، وقد فوجئ أحدهما بالآخر يترجّل من مركبته حاملاً سكيناً ويفتح باب سيارة خصمه ثم ينهال عليه بالضرب، ويسدد إليه طعنات قبل أن يقوم (المجني عليه) بتخليص نفسه، والهرب، والتوجه إلى أقرب مستشفى حيث تلقى العلاج ثم قصد مخفر الشامية، وسجّل قضية ضد مجهول.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني: إن "المجني عليه لم يكن يعرف رقم لوحة مركبة الجاني ولا بياناته، لكن لعبت الصدفة دورها حين انتشر مقطع فيديو يوثّق الواقعة وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزوّد المعتدى عليه رجال الأمن بشريط الفيديو، عندها توصّل رجال المباحث إلى هوية الجاني".

وأضاف المصدر أن "رجال المباحث قاموا بضبط الجاني، وتبيّن أنه مواطن كويتي ومريض نفسيًا، وتم تحريز السكين التي استخدمها في الطعن، وإحالته إلى الحجز في مستشفى الطب النفسي وتشديد الحراسة عليه، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية في القضية".