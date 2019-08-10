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جولات تفقدية للخدمات المقدَّمة داخل المسجد الحرام

للتأكد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

نفَّذ وليد بن مطيع الله المسعودي، مساعد المدير العام للإشراف الميداني، جولة ميدانية داخل المسجد الحرام وأروقته للتأكد من جاهزية الخدمات كافة المقدَّمة لضيوف بيت الله الحرام.

دورافق المسعودي خلال الجولة وكيل الإدارة العامة للإشراف الميداني أحمد بن سلمان الدهاس.

واشتملت الجولة على توسعة الملك فهد، والمطاف، والمسعى، وساحات المسجد الحرام، وتجهيز الخدمات كافة من الإدارات العامة المختصة وفق الخطط التشغيلية لها يوم عرفة وأيام التشريق.

وتأتي هذه الجولة بإشراف عبدالله بن مهنا الطميح، مدير الإدارة العامة للإشراف الميداني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالاهتمام والمتابعة المستمرة للخدمات كافة المقدَّمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

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جولات تفقدية للخدمات المقدَّمة داخل المسجد الحرام
سبق

نفَّذ وليد بن مطيع الله المسعودي، مساعد المدير العام للإشراف الميداني، جولة ميدانية داخل المسجد الحرام وأروقته للتأكد من جاهزية الخدمات كافة المقدَّمة لضيوف بيت الله الحرام.

دورافق المسعودي خلال الجولة وكيل الإدارة العامة للإشراف الميداني أحمد بن سلمان الدهاس.

واشتملت الجولة على توسعة الملك فهد، والمطاف، والمسعى، وساحات المسجد الحرام، وتجهيز الخدمات كافة من الإدارات العامة المختصة وفق الخطط التشغيلية لها يوم عرفة وأيام التشريق.

وتأتي هذه الجولة بإشراف عبدالله بن مهنا الطميح، مدير الإدارة العامة للإشراف الميداني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالاهتمام والمتابعة المستمرة للخدمات كافة المقدَّمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
12:09 AM

جولات تفقدية للخدمات المقدَّمة داخل المسجد الحرام

للتأكد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نفَّذ وليد بن مطيع الله المسعودي، مساعد المدير العام للإشراف الميداني، جولة ميدانية داخل المسجد الحرام وأروقته للتأكد من جاهزية الخدمات كافة المقدَّمة لضيوف بيت الله الحرام.

دورافق المسعودي خلال الجولة وكيل الإدارة العامة للإشراف الميداني أحمد بن سلمان الدهاس.

واشتملت الجولة على توسعة الملك فهد، والمطاف، والمسعى، وساحات المسجد الحرام، وتجهيز الخدمات كافة من الإدارات العامة المختصة وفق الخطط التشغيلية لها يوم عرفة وأيام التشريق.

وتأتي هذه الجولة بإشراف عبدالله بن مهنا الطميح، مدير الإدارة العامة للإشراف الميداني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالاهتمام والمتابعة المستمرة للخدمات كافة المقدَّمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

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