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90 قارباً مُضيئاً وهدايا وحلوى.. هكذا احتفلت الشرقية بيوم الوطن

إشارةً لعدد سنوات الاعتزاز والفخر والعزيمة التي تتجدد وسط أجواء مُبهجة

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأربعاء الثالث والعشرين من سبتمبر، 90 قارباً مُصغّراً ومُضيئاً يحمل شعار المملكة، احتفالاً باليوم الوطني الـ90، وذلك في الواجهة البحرية الشمالية بالدمام، بحضور رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، وعدد من مسؤولي الأمانة والبلديات وعدد كبير من المواطنين والمقيمين لمشاهدة الفعالية.

وجاء عدد القوارب 90 قارباً إشارةً لعدد سنوات الاعتزاز والفخر والعزيمة التي تتجدد كل عام، متجاوزةً بها المملكة كل التحديّات لتحقق رؤيتها الوطنية بكل ثقة في القيادة الحكيمة لنهضة الوطن ورخاء المواطن.

وحرصاً من أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، فقد قامَ منسوبي بلدية شرق الدمام بتوزيع الهدايا ميدانياً للمواطنين، ومشاركتهم البهجة بتوزيع الحلوى والشوكولاتة، حيث خُصصت (200) هدية تم توزيعها على قائدي السيارات بطريق الكورنيش، وكذلك طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، حيث عبر المواطنون عن فرحتهم بهذه المبادرة واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية.

واختتمت بلدية شرق الدمام فعالياتها بالاحتفال باليوم الوطني بمجمع تجاري، حيث قامت البلدية بمشاركة المواطنين والمقيمين بالاحتفال وسط أجواء مُبهجة.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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90 قارباً مُضيئاً وهدايا وحلوى.. هكذا احتفلت الشرقية بيوم الوطن
سبق

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأربعاء الثالث والعشرين من سبتمبر، 90 قارباً مُصغّراً ومُضيئاً يحمل شعار المملكة، احتفالاً باليوم الوطني الـ90، وذلك في الواجهة البحرية الشمالية بالدمام، بحضور رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، وعدد من مسؤولي الأمانة والبلديات وعدد كبير من المواطنين والمقيمين لمشاهدة الفعالية.

وجاء عدد القوارب 90 قارباً إشارةً لعدد سنوات الاعتزاز والفخر والعزيمة التي تتجدد كل عام، متجاوزةً بها المملكة كل التحديّات لتحقق رؤيتها الوطنية بكل ثقة في القيادة الحكيمة لنهضة الوطن ورخاء المواطن.

وحرصاً من أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، فقد قامَ منسوبي بلدية شرق الدمام بتوزيع الهدايا ميدانياً للمواطنين، ومشاركتهم البهجة بتوزيع الحلوى والشوكولاتة، حيث خُصصت (200) هدية تم توزيعها على قائدي السيارات بطريق الكورنيش، وكذلك طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، حيث عبر المواطنون عن فرحتهم بهذه المبادرة واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية.

واختتمت بلدية شرق الدمام فعالياتها بالاحتفال باليوم الوطني بمجمع تجاري، حيث قامت البلدية بمشاركة المواطنين والمقيمين بالاحتفال وسط أجواء مُبهجة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
12:52 PM

90 قارباً مُضيئاً وهدايا وحلوى.. هكذا احتفلت الشرقية بيوم الوطن

إشارةً لعدد سنوات الاعتزاز والفخر والعزيمة التي تتجدد وسط أجواء مُبهجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأربعاء الثالث والعشرين من سبتمبر، 90 قارباً مُصغّراً ومُضيئاً يحمل شعار المملكة، احتفالاً باليوم الوطني الـ90، وذلك في الواجهة البحرية الشمالية بالدمام، بحضور رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، وعدد من مسؤولي الأمانة والبلديات وعدد كبير من المواطنين والمقيمين لمشاهدة الفعالية.

وجاء عدد القوارب 90 قارباً إشارةً لعدد سنوات الاعتزاز والفخر والعزيمة التي تتجدد كل عام، متجاوزةً بها المملكة كل التحديّات لتحقق رؤيتها الوطنية بكل ثقة في القيادة الحكيمة لنهضة الوطن ورخاء المواطن.

وحرصاً من أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، فقد قامَ منسوبي بلدية شرق الدمام بتوزيع الهدايا ميدانياً للمواطنين، ومشاركتهم البهجة بتوزيع الحلوى والشوكولاتة، حيث خُصصت (200) هدية تم توزيعها على قائدي السيارات بطريق الكورنيش، وكذلك طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، حيث عبر المواطنون عن فرحتهم بهذه المبادرة واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية.

واختتمت بلدية شرق الدمام فعالياتها بالاحتفال باليوم الوطني بمجمع تجاري، حيث قامت البلدية بمشاركة المواطنين والمقيمين بالاحتفال وسط أجواء مُبهجة.

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