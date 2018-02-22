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في تدريب الأخضر اليوم "بيتزي" يطبق عدداً من الجمل التكتيكية

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريبه مساء اليوم الخميس على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلاها مران على التمرير، ليعمد بعدها المدير الفني خوان انطونيو بيتزي إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية في مساحات صغيرة.

ويستكمل المنتخب الوطني تدريباته غداً الجمعة في حصة مسائية عند الخامسة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

من جهة ثانية أوضح لاعب الأخضر معتز هوساوي أن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للأخضر تعد مرحلة مكملة لما سبقها، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعزيز الإيجابيات وتصحيح الأخطاء خلال هذه الفترة.

وحول المواجهة الودية قال: "بكل تأكيد نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مقترنة بفائدة فنية عالية تساهم في تحقيق الهدف المنشود".

كما أكد لاعب الأخضر محمد الكويكبي أن القيمة المرجوة من البرنامج الإعدادي تعد كبيرة، معبراً عن سعادته بالانضمام لصفوف المنتخب في هذه المرحلة، ومتمنياً أن يكون وفق التطلعات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في تدريب الأخضر اليوم "بيتزي" يطبق عدداً من الجمل التكتيكية
سبق

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريبه مساء اليوم الخميس على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلاها مران على التمرير، ليعمد بعدها المدير الفني خوان انطونيو بيتزي إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية في مساحات صغيرة.

ويستكمل المنتخب الوطني تدريباته غداً الجمعة في حصة مسائية عند الخامسة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

من جهة ثانية أوضح لاعب الأخضر معتز هوساوي أن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للأخضر تعد مرحلة مكملة لما سبقها، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعزيز الإيجابيات وتصحيح الأخطاء خلال هذه الفترة.

وحول المواجهة الودية قال: "بكل تأكيد نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مقترنة بفائدة فنية عالية تساهم في تحقيق الهدف المنشود".

كما أكد لاعب الأخضر محمد الكويكبي أن القيمة المرجوة من البرنامج الإعدادي تعد كبيرة، معبراً عن سعادته بالانضمام لصفوف المنتخب في هذه المرحلة، ومتمنياً أن يكون وفق التطلعات.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
11:17 PM

في تدريب الأخضر اليوم "بيتزي" يطبق عدداً من الجمل التكتيكية

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريبه مساء اليوم الخميس على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلاها مران على التمرير، ليعمد بعدها المدير الفني خوان انطونيو بيتزي إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية في مساحات صغيرة.

ويستكمل المنتخب الوطني تدريباته غداً الجمعة في حصة مسائية عند الخامسة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

من جهة ثانية أوضح لاعب الأخضر معتز هوساوي أن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للأخضر تعد مرحلة مكملة لما سبقها، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعزيز الإيجابيات وتصحيح الأخطاء خلال هذه الفترة.

وحول المواجهة الودية قال: "بكل تأكيد نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مقترنة بفائدة فنية عالية تساهم في تحقيق الهدف المنشود".

كما أكد لاعب الأخضر محمد الكويكبي أن القيمة المرجوة من البرنامج الإعدادي تعد كبيرة، معبراً عن سعادته بالانضمام لصفوف المنتخب في هذه المرحلة، ومتمنياً أن يكون وفق التطلعات.

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