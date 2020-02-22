النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القرادي" لـ"سبق": اشتقتُ للقاء أسرتي الحقيقية.. وشكرًا لرجال الأمن

قال إن الأمر كان صادمًا في بدايته وفوجئ من هول ما حدث

أكد "نايف القرادي" الذي اختُطف بعد ولادته من مستشفى القطيف عام 1414 في حديثه لـ"سبق" أنه عاش على أنه يتيم، ولم يكن يتوقع أن يكون بين أهله وإخوته، وذلك خلال استقبال حافل من قِبل أهالي هروب في قمة جبل منجد.

وتفصيلاً، قال نايف القرادي إنه كان يعيش على ما يعرفه عن نفسه بأنه يتيم، ولم يكن يتخيل أن يجتمع بأسرته وعائلته كاملة كما حصل حاليًا. مبينًا في حديثه أنه كان يعيش ولا يعلم حقيقة الأمر الذي انكشف مؤخرًا.

وقال القرادي: "كان الأمر صادمًا في بدايته، وفوجئت من هول ما حدث؛ فهو أمر كان خارج التوقعات، والحمد لله أنني أصبحت اليوم بين أهلي وإخوتي، وقد قابلت والدتي فور وصولي لجازان، ولا أستطيع وصف الفرحة التي كانت تعيشها".

وتابع: "بالنسبة لكيفية معرفتي فكانت عندما اتصل بي خالي حسين قرادي، وذلك بعد بدء التحقيقات، وفاتحني في الموضوع، وكنت قد شعرت وقتها بشعور غريب، وارتباك لم أستطع وصفه، وأجريت بعدها فحوصات، وفعلاً تطابقت النتائج؛ وعدت لأسرتي".

وزاد بقوله: "اليوم من هنا، من قمة جبال منجد بمحافظة هروب، لا أستطيع وصف كل هذه المشاعر، ولا أستطيع وصف الترحيب والحب اللذين لقيتهما من بين أهلي وقبيلتي. كانت هذه من الأمور التي لم أتوقعها. والحمد لله الذي لمَّ شملي بأسرتي مجددًا".

وأضاف خاله حسين قرادي: الابن نايف حاليًا بين أهله وجماعته، وقد تم تجهيز حفل استقبال له من قِبل القبائل في هروب. وشكرًا لهم، وشكرًا للجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، وشكرًا لرجال الأمن بمطار جازان، وشكرًا لكل المسؤولين في منطقة جازان الذين ساعدونا، وسهلوا لنا الكثير من الأمور.

وكانت الجموع قد استقبلت في مطار جازان الشاب نايف قرادي بعد عودته من الدمام إلى جازان بعد غياب دام نحو 26 عامًا. وشهد مطار جازان توافدًا من أقاربه، ومن غيرهم، احتفاء بعودته.

ورصدت "سبق" الاحتفال بنايف خلال دخوله مطار جازان، فيما أكد "نايف" خلال حديثه أنه يشعر بسعادة بالغة وهو يصل إلى منطقة جازان بين أهله وأقاربه. وأضاف خلال حديثه: "الحمد لله أني وجدتكم"، وقال إنه اشتاق لمثل هذا اليوم الذي يجتمع فيه بأسرته.

وتابعت "سبق" قضية اختطاف نايف قرادي منذ سنوات طويلة، وذلك بعد ولادته في مستشفى القطيف، ونشرت التفاصيل خلال مدد متفاوتة، وتضمنت تلك التفاصيل إجراءهم فحوصات عدة، شملت DNA، واستمرار البحث عنه خلال 26 عامًا.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية قد صرح بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ حول ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 14/ 01/ 1414هـ، وقيامها بإضافته لسِجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه؛ فجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

نايف قرادي DNA جازان محافظة هروب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القرادي" لـ"سبق": اشتقتُ للقاء أسرتي الحقيقية.. وشكرًا لرجال الأمن
سبق

أكد "نايف القرادي" الذي اختُطف بعد ولادته من مستشفى القطيف عام 1414 في حديثه لـ"سبق" أنه عاش على أنه يتيم، ولم يكن يتوقع أن يكون بين أهله وإخوته، وذلك خلال استقبال حافل من قِبل أهالي هروب في قمة جبل منجد.

وتفصيلاً، قال نايف القرادي إنه كان يعيش على ما يعرفه عن نفسه بأنه يتيم، ولم يكن يتخيل أن يجتمع بأسرته وعائلته كاملة كما حصل حاليًا. مبينًا في حديثه أنه كان يعيش ولا يعلم حقيقة الأمر الذي انكشف مؤخرًا.

وقال القرادي: "كان الأمر صادمًا في بدايته، وفوجئت من هول ما حدث؛ فهو أمر كان خارج التوقعات، والحمد لله أنني أصبحت اليوم بين أهلي وإخوتي، وقد قابلت والدتي فور وصولي لجازان، ولا أستطيع وصف الفرحة التي كانت تعيشها".

وتابع: "بالنسبة لكيفية معرفتي فكانت عندما اتصل بي خالي حسين قرادي، وذلك بعد بدء التحقيقات، وفاتحني في الموضوع، وكنت قد شعرت وقتها بشعور غريب، وارتباك لم أستطع وصفه، وأجريت بعدها فحوصات، وفعلاً تطابقت النتائج؛ وعدت لأسرتي".

وزاد بقوله: "اليوم من هنا، من قمة جبال منجد بمحافظة هروب، لا أستطيع وصف كل هذه المشاعر، ولا أستطيع وصف الترحيب والحب اللذين لقيتهما من بين أهلي وقبيلتي. كانت هذه من الأمور التي لم أتوقعها. والحمد لله الذي لمَّ شملي بأسرتي مجددًا".

وأضاف خاله حسين قرادي: الابن نايف حاليًا بين أهله وجماعته، وقد تم تجهيز حفل استقبال له من قِبل القبائل في هروب. وشكرًا لهم، وشكرًا للجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، وشكرًا لرجال الأمن بمطار جازان، وشكرًا لكل المسؤولين في منطقة جازان الذين ساعدونا، وسهلوا لنا الكثير من الأمور.

وكانت الجموع قد استقبلت في مطار جازان الشاب نايف قرادي بعد عودته من الدمام إلى جازان بعد غياب دام نحو 26 عامًا. وشهد مطار جازان توافدًا من أقاربه، ومن غيرهم، احتفاء بعودته.

ورصدت "سبق" الاحتفال بنايف خلال دخوله مطار جازان، فيما أكد "نايف" خلال حديثه أنه يشعر بسعادة بالغة وهو يصل إلى منطقة جازان بين أهله وأقاربه. وأضاف خلال حديثه: "الحمد لله أني وجدتكم"، وقال إنه اشتاق لمثل هذا اليوم الذي يجتمع فيه بأسرته.

وتابعت "سبق" قضية اختطاف نايف قرادي منذ سنوات طويلة، وذلك بعد ولادته في مستشفى القطيف، ونشرت التفاصيل خلال مدد متفاوتة، وتضمنت تلك التفاصيل إجراءهم فحوصات عدة، شملت DNA، واستمرار البحث عنه خلال 26 عامًا.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية قد صرح بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ حول ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 14/ 01/ 1414هـ، وقيامها بإضافته لسِجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه؛ فجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
09:52 PM

"القرادي" لـ"سبق": اشتقتُ للقاء أسرتي الحقيقية.. وشكرًا لرجال الأمن

قال إن الأمر كان صادمًا في بدايته وفوجئ من هول ما حدث

A A A
محمد المواسي - جازان
7
20,189

أكد "نايف القرادي" الذي اختُطف بعد ولادته من مستشفى القطيف عام 1414 في حديثه لـ"سبق" أنه عاش على أنه يتيم، ولم يكن يتوقع أن يكون بين أهله وإخوته، وذلك خلال استقبال حافل من قِبل أهالي هروب في قمة جبل منجد.

وتفصيلاً، قال نايف القرادي إنه كان يعيش على ما يعرفه عن نفسه بأنه يتيم، ولم يكن يتخيل أن يجتمع بأسرته وعائلته كاملة كما حصل حاليًا. مبينًا في حديثه أنه كان يعيش ولا يعلم حقيقة الأمر الذي انكشف مؤخرًا.

وقال القرادي: "كان الأمر صادمًا في بدايته، وفوجئت من هول ما حدث؛ فهو أمر كان خارج التوقعات، والحمد لله أنني أصبحت اليوم بين أهلي وإخوتي، وقد قابلت والدتي فور وصولي لجازان، ولا أستطيع وصف الفرحة التي كانت تعيشها".

وتابع: "بالنسبة لكيفية معرفتي فكانت عندما اتصل بي خالي حسين قرادي، وذلك بعد بدء التحقيقات، وفاتحني في الموضوع، وكنت قد شعرت وقتها بشعور غريب، وارتباك لم أستطع وصفه، وأجريت بعدها فحوصات، وفعلاً تطابقت النتائج؛ وعدت لأسرتي".

وزاد بقوله: "اليوم من هنا، من قمة جبال منجد بمحافظة هروب، لا أستطيع وصف كل هذه المشاعر، ولا أستطيع وصف الترحيب والحب اللذين لقيتهما من بين أهلي وقبيلتي. كانت هذه من الأمور التي لم أتوقعها. والحمد لله الذي لمَّ شملي بأسرتي مجددًا".

وأضاف خاله حسين قرادي: الابن نايف حاليًا بين أهله وجماعته، وقد تم تجهيز حفل استقبال له من قِبل القبائل في هروب. وشكرًا لهم، وشكرًا للجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، وشكرًا لرجال الأمن بمطار جازان، وشكرًا لكل المسؤولين في منطقة جازان الذين ساعدونا، وسهلوا لنا الكثير من الأمور.

وكانت الجموع قد استقبلت في مطار جازان الشاب نايف قرادي بعد عودته من الدمام إلى جازان بعد غياب دام نحو 26 عامًا. وشهد مطار جازان توافدًا من أقاربه، ومن غيرهم، احتفاء بعودته.

ورصدت "سبق" الاحتفال بنايف خلال دخوله مطار جازان، فيما أكد "نايف" خلال حديثه أنه يشعر بسعادة بالغة وهو يصل إلى منطقة جازان بين أهله وأقاربه. وأضاف خلال حديثه: "الحمد لله أني وجدتكم"، وقال إنه اشتاق لمثل هذا اليوم الذي يجتمع فيه بأسرته.

وتابعت "سبق" قضية اختطاف نايف قرادي منذ سنوات طويلة، وذلك بعد ولادته في مستشفى القطيف، ونشرت التفاصيل خلال مدد متفاوتة، وتضمنت تلك التفاصيل إجراءهم فحوصات عدة، شملت DNA، واستمرار البحث عنه خلال 26 عامًا.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية قد صرح بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ حول ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 14/ 01/ 1414هـ، وقيامها بإضافته لسِجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه؛ فجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,749
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,990
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,511
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,864

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة