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أمر سامٍ يقضي بتجديد عضوية واختيار أعضاء في هيئة "مركز الوثائق"

المهام المنوطة بها تتضمّن رسم سياسته العامة ومتابعة تنفيذها

صدر أمر سام كريم بتجديد عضوية الدكتور عبدالمحسن بن حسن الحربي في عضوية هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واختيار كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، كعضوين من المتخصصين في مجال الوثائق والمحفوظات.

وذكر المركز أن الأمر يأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يترأسها رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، وتضم في عضويتها الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين دارة الملك عبدالعزيز، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، بالإضافة إلى ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي.

يُذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها وكذلك اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

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أمر سامٍ يقضي بتجديد عضوية واختيار أعضاء في هيئة "مركز الوثائق"
سبق

صدر أمر سام كريم بتجديد عضوية الدكتور عبدالمحسن بن حسن الحربي في عضوية هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واختيار كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، كعضوين من المتخصصين في مجال الوثائق والمحفوظات.

وذكر المركز أن الأمر يأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يترأسها رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، وتضم في عضويتها الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين دارة الملك عبدالعزيز، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، بالإضافة إلى ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي.

يُذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها وكذلك اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
05:29 PM

أمر سامٍ يقضي بتجديد عضوية واختيار أعضاء في هيئة "مركز الوثائق"

المهام المنوطة بها تتضمّن رسم سياسته العامة ومتابعة تنفيذها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدر أمر سام كريم بتجديد عضوية الدكتور عبدالمحسن بن حسن الحربي في عضوية هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واختيار كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، كعضوين من المتخصصين في مجال الوثائق والمحفوظات.

وذكر المركز أن الأمر يأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يترأسها رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، وتضم في عضويتها الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين دارة الملك عبدالعزيز، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، بالإضافة إلى ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي.

يُذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها وكذلك اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

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