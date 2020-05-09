مصادر تكشف دلائل فبركة فيديو سحل مواطن مصري بالسعودية

مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج: القصد منه إشعال الفتنة

كشف نائب رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية في السعودية أحمد زكي، حقيقة مقطع فيديو "سحل مصري من قبل الشرطة السعودية" والذي نشرته قناة "الجزيرة" القطرية، وزعمت أن الشرطة السعودية قامت بسحل مواطن مصري من أمام سفارة بلاده في الرياض، مؤكداً أنه لا يوجد أي دليل على صحة الفيديو.

وقال مصدر لصحيفة "مصراوي" المصرية: المقطع الذي تم تناقله غير صحيح، وهو من المقاطع المفبركة من قبل قناة "الجزيرة"، والشرطة السعودية لا ترتدي بناطيل جينز أو أحذية كوتشي، كما كان يظهر في المقطع.

وأضاف: المقطع المفبرك نُشر بعد القاء القبض على مواطن مصري؛ بسبب تحريضه أبناء جاليته عبر مقطع فيديو على التظاهر وإحداث الشغب أمام السفارة المصرية بالرياض.

وأردف المصدر: عملية القبض على المتهم المصري تمت من محل سكنه، وليس من أمام السفارة المصرية بعد نشره للفيديو التحريضي، والمواطن المصري يعمل حلاقاً، وتم القبض عليه، وشخص آخر قام بتصويره.

ونقلت تقارير مصرية عن مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج علي عويس قوله: الفيديو الذي يزعم اعتداء الشرطة السعودية على مواطن مصري "مفبرك وغير صحيح تماماً"، والقصد منه "إشعال الفتنة".

وأضاف: المقيم المصري اسمه حسام ماضي، ويعمل في صالون حلاقة بحي الإسكان بجدة، وخرج عبر فيديو على صفحات التواصل، يدعو أبناء الجالية للذهاب إلى مقر السفارة بجدة، وهذا يعتبر "مخالفاً" حسب إجراءات الأنظمة في المملكة سواء على المواطن أو المقيم.

وتابع: قوات من الشرطة ألقت القبض على "ماضي" على الفور مع أحد زملائه، ويجري التحقيق معهما دون أي إيذاء لفظي أو بدني من الشرطة، والسفارة المصرية في الرياض والقنصلية في جدة تتابعان الوضع.