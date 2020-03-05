فرنسا تعلن تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين و92 حالة إصابة مؤكدة بكورونا

بلغ عدد الوفيات 6.. و377 مصابًا

أعلنت السلطات الفرنسية، يوم الخميس، تسجيل حالتَيْ وفاة إضافيتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد؛ مما يرفع الإجمالي لديها إلى ست وفيات.

وأضافت السلطات في بيان أن فرنسا سجّلت أيضًا 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بما يرفع الإجمالي لديها إلى 377 مصابًا.