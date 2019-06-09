رغم أنه منصته المفضلة.. "ترامب" يهاجم "تويتر"

قال للشركة: ترتكبون خطأً هائلًا

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، هجمًا على موقع التواصل المفضل لديه "تويتر"، متهمًا إياه "بإسكات" المحافظين.

وقال "ترامب" عبر الموقع نفسه: "على تويتر السماح للأصوات المحافظة المحظورة بالعودة إلى المنصة، من دون قيود".

وأضاف: "هذا يدعى حرية التعبير، لا تنسوا. ترتكبون خطأ هائلًا".

وتشدد "تويتر" في المدة الأخيرة، كما منصات أخرى مثل فيسبوك وإنستاغرام ويوتيوب، حيال شخصيات متهمة بالترويج للخطابات العنفية المعادية للسامية، العنصرية.

واتخِذت هذه القرارات تحت ضغط من يعتبرون أنّ مواقع التواصل الاجتماعي لا تحجب سريعًا المنشورات الإشكالية أو الصادمة.

ومن بين الشخصيات التي تعرضت للحظر على منصة واحدة أو أكثر: أليكس جونز مؤسس موقع "انفوورز" الشهير لدى اليمين المتطرف الأمريكي، والذي أعلن "ترامب" سابقًا تعاطفه معه.



وليست المرة الأولى التي يتهم فيها "ترامب"، "تويتر" و"فيسبوك" أو حتى "غوغل"، بممارسة "تمييز" ضدّ المستخدمين المنتمين إلى اليمين. ويكرر الملياردير الجمهوري المتابَع عبر "تويتر" من نحو 61 مليون شخص، هجماته ضدّ عمالقة التكنولوجيا، ويعتبر من دون دليل أنّهم "في صف اليسار الديموقراطي المتطرف".