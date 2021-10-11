حصل الدكتور ناصر بن مذيب الرحماني البقمي على درجة الدكتوراه في طب الأطفال.
"البقمي" يحصل على الدكتوراه في "طب الأطفال"
حصل الدكتور ناصر بن مذيب الرحماني البقمي على درجة الدكتوراه في طب الأطفال.
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"البقمي" يحصل على الدكتوراه في "طب الأطفال" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-11
11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
09:39 PM
"البقمي" يحصل على الدكتوراه في "طب الأطفال"
حصل الدكتور ناصر بن مذيب الرحماني البقمي على درجة الدكتوراه في طب الأطفال.
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