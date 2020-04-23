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إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع لـ7764 حالة

بعد أن أعلنت "الصحة" عن تسجيل 623 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.


وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.

قطر فيروس كورونا الجديد

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إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع لـ7764 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.


وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
01:45 PM

إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع لـ7764 حالة

بعد أن أعلنت "الصحة" عن تسجيل 623 إصابة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.


وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.

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