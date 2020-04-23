إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع لـ7764 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.
وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.
قطر
فيروس كورونا الجديد
وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.
وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.
وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.