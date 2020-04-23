وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.

إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع لـ7764 حالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-23 أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 01:45 PM

إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع لـ7764 حالة بعد أن أعلنت "الصحة" عن تسجيل 623 إصابة جديدة





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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.



وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.