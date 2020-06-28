"أمانة جدة": طريق مجمع "مدارس تيثان" خارج اختصاصنا.. مسؤولية "النقل"

ردًّا على شكوى أولياء الأمور من صعوبة اجتيازه واحتياجه للسفلتة

أفادت أمانة جدة في معرض تعقيبها على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "شكوى حبيسة.. آباء يناشدون سفلتة طريق أبنائهم المؤدي إلى المدرسة"، بأن الطريق المذكور جزء من وادي تيثان طوله 8كم، ويقع ضمن مسؤولية واختصاص وزارة النقل.

وثمّنت الأمانة دور الصحيفة في المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة؛ مشيرة إلى أن اختصاص إنشاء وصيانة كل الطرق المستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني، يعود لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها؛ فيما تعود الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل.

وكان عدد من أولياء الأمور في مجمع مدارس تيثان بمركز بني يزيد- شرقي محافظة الليث؛ قد ناشدوا بلدية غميقة، ناشدوا بسفلتة الطريق المؤدي إلى المدارس الذي لا يتجاوز (1 كم).

وأشار الأهالي، في شكواهم، إلى أن الطريق البالغ طوله (1 كم)، الذي يربط مجمع مدارس تيثان بمركز بني يزيد "بنين وبنات" بالطريق العام للمركز يفتقر للسفلتة، ولا يعبره سوى السيارات ذات الدفع الرباعي؛ في إشارة إلى أن منسوبي المدارس من طلاب ومعلمين يضطرون إلى إيقاف مركباتهم على بُعد (1 كم) عن مدارسهم.