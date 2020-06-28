النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة جدة": طريق مجمع "مدارس تيثان" خارج اختصاصنا.. مسؤولية "النقل"

ردًّا على شكوى أولياء الأمور من صعوبة اجتيازه واحتياجه للسفلتة

أفادت أمانة جدة في معرض تعقيبها على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "شكوى حبيسة.. آباء يناشدون سفلتة طريق أبنائهم المؤدي إلى المدرسة"، بأن الطريق المذكور جزء من وادي تيثان طوله 8كم، ويقع ضمن مسؤولية واختصاص وزارة النقل.

وثمّنت الأمانة دور الصحيفة في المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة؛ مشيرة إلى أن اختصاص إنشاء وصيانة كل الطرق المستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني، يعود لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها؛ فيما تعود الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل.

وكان عدد من أولياء الأمور في مجمع مدارس تيثان بمركز بني يزيد- شرقي محافظة الليث؛ قد ناشدوا بلدية غميقة، ناشدوا بسفلتة الطريق المؤدي إلى المدارس الذي لا يتجاوز (1 كم).

وأشار الأهالي، في شكواهم، إلى أن الطريق البالغ طوله (1 كم)، الذي يربط مجمع مدارس تيثان بمركز بني يزيد "بنين وبنات" بالطريق العام للمركز يفتقر للسفلتة، ولا يعبره سوى السيارات ذات الدفع الرباعي؛ في إشارة إلى أن منسوبي المدارس من طلاب ومعلمين يضطرون إلى إيقاف مركباتهم على بُعد (1 كم) عن مدارسهم.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة جدة": طريق مجمع "مدارس تيثان" خارج اختصاصنا.. مسؤولية "النقل"
سبق

أفادت أمانة جدة في معرض تعقيبها على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "شكوى حبيسة.. آباء يناشدون سفلتة طريق أبنائهم المؤدي إلى المدرسة"، بأن الطريق المذكور جزء من وادي تيثان طوله 8كم، ويقع ضمن مسؤولية واختصاص وزارة النقل.

وثمّنت الأمانة دور الصحيفة في المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة؛ مشيرة إلى أن اختصاص إنشاء وصيانة كل الطرق المستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني، يعود لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها؛ فيما تعود الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل.

وكان عدد من أولياء الأمور في مجمع مدارس تيثان بمركز بني يزيد- شرقي محافظة الليث؛ قد ناشدوا بلدية غميقة، ناشدوا بسفلتة الطريق المؤدي إلى المدارس الذي لا يتجاوز (1 كم).

وأشار الأهالي، في شكواهم، إلى أن الطريق البالغ طوله (1 كم)، الذي يربط مجمع مدارس تيثان بمركز بني يزيد "بنين وبنات" بالطريق العام للمركز يفتقر للسفلتة، ولا يعبره سوى السيارات ذات الدفع الرباعي؛ في إشارة إلى أن منسوبي المدارس من طلاب ومعلمين يضطرون إلى إيقاف مركباتهم على بُعد (1 كم) عن مدارسهم.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
10:32 AM

"أمانة جدة": طريق مجمع "مدارس تيثان" خارج اختصاصنا.. مسؤولية "النقل"

ردًّا على شكوى أولياء الأمور من صعوبة اجتيازه واحتياجه للسفلتة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
516

أفادت أمانة جدة في معرض تعقيبها على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "شكوى حبيسة.. آباء يناشدون سفلتة طريق أبنائهم المؤدي إلى المدرسة"، بأن الطريق المذكور جزء من وادي تيثان طوله 8كم، ويقع ضمن مسؤولية واختصاص وزارة النقل.

وثمّنت الأمانة دور الصحيفة في المساهمة في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء محافظة جدة؛ مشيرة إلى أن اختصاص إنشاء وصيانة كل الطرق المستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني، يعود لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها؛ فيما تعود الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل.

وكان عدد من أولياء الأمور في مجمع مدارس تيثان بمركز بني يزيد- شرقي محافظة الليث؛ قد ناشدوا بلدية غميقة، ناشدوا بسفلتة الطريق المؤدي إلى المدارس الذي لا يتجاوز (1 كم).

وأشار الأهالي، في شكواهم، إلى أن الطريق البالغ طوله (1 كم)، الذي يربط مجمع مدارس تيثان بمركز بني يزيد "بنين وبنات" بالطريق العام للمركز يفتقر للسفلتة، ولا يعبره سوى السيارات ذات الدفع الرباعي؛ في إشارة إلى أن منسوبي المدارس من طلاب ومعلمين يضطرون إلى إيقاف مركباتهم على بُعد (1 كم) عن مدارسهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,452
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,448
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,285
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,611

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة