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"زعلة" يستقبل مدير مكتب "تعليم صامطة"

اطمأن منه على سير العملية التعليمية

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، الاثنين، في مكتبه، مدير مكتب "تعليم صامطة" عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

ورحّب "زعلة" بمدير مكتب "تعليم صامطة"، وناقش معه بعض الموضوعات الخاصة بسير العمل التعليمي في المحافظة.

ونوّه "زعلة" بالدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة للتعليم في المملكة، وجهود وزارة التعليم في بناء الأجيال وتنشئة العقول؛ لتحقيق أهداف رؤية 2030.

ونقل "الصميلي" شكر وتقدير المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم أبوهادي، للمحافظ على دعمه لمسيرة التعليم ومنسوبيه ومنسوباته في مدارس ومكتب تعليم صامطة.

كما عرض "الصميلي" جهود المكتب، وما حققه الطلاب والطالبات من منجزات على مستوى المنطقة والمملكة والخليج.

وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لجميع مكاتب التعليم بالمنطقة ولمكتب تعليم صامطة بشكل خاص، أسهمت في تنفيذ المكتب للعديد من الخطط التي تهدف للارتقاء بالمسيرة التعليمية وتهيئة كل السبل لتوفير بيئة مدرسية جيدة وجاذبة ومحفزة للإبداع، وتلبية كل متطلبات التحصيل الجيد وتقديم البرامج التعليمية المتميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية.

تعليم صامطة محافظ صامطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"زعلة" يستقبل مدير مكتب "تعليم صامطة"
سبق

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، الاثنين، في مكتبه، مدير مكتب "تعليم صامطة" عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

ورحّب "زعلة" بمدير مكتب "تعليم صامطة"، وناقش معه بعض الموضوعات الخاصة بسير العمل التعليمي في المحافظة.

ونوّه "زعلة" بالدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة للتعليم في المملكة، وجهود وزارة التعليم في بناء الأجيال وتنشئة العقول؛ لتحقيق أهداف رؤية 2030.

ونقل "الصميلي" شكر وتقدير المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم أبوهادي، للمحافظ على دعمه لمسيرة التعليم ومنسوبيه ومنسوباته في مدارس ومكتب تعليم صامطة.

كما عرض "الصميلي" جهود المكتب، وما حققه الطلاب والطالبات من منجزات على مستوى المنطقة والمملكة والخليج.

وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لجميع مكاتب التعليم بالمنطقة ولمكتب تعليم صامطة بشكل خاص، أسهمت في تنفيذ المكتب للعديد من الخطط التي تهدف للارتقاء بالمسيرة التعليمية وتهيئة كل السبل لتوفير بيئة مدرسية جيدة وجاذبة ومحفزة للإبداع، وتلبية كل متطلبات التحصيل الجيد وتقديم البرامج التعليمية المتميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
07:28 PM

"زعلة" يستقبل مدير مكتب "تعليم صامطة"

اطمأن منه على سير العملية التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، الاثنين، في مكتبه، مدير مكتب "تعليم صامطة" عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

ورحّب "زعلة" بمدير مكتب "تعليم صامطة"، وناقش معه بعض الموضوعات الخاصة بسير العمل التعليمي في المحافظة.

ونوّه "زعلة" بالدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة للتعليم في المملكة، وجهود وزارة التعليم في بناء الأجيال وتنشئة العقول؛ لتحقيق أهداف رؤية 2030.

ونقل "الصميلي" شكر وتقدير المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم أبوهادي، للمحافظ على دعمه لمسيرة التعليم ومنسوبيه ومنسوباته في مدارس ومكتب تعليم صامطة.

كما عرض "الصميلي" جهود المكتب، وما حققه الطلاب والطالبات من منجزات على مستوى المنطقة والمملكة والخليج.

وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لجميع مكاتب التعليم بالمنطقة ولمكتب تعليم صامطة بشكل خاص، أسهمت في تنفيذ المكتب للعديد من الخطط التي تهدف للارتقاء بالمسيرة التعليمية وتهيئة كل السبل لتوفير بيئة مدرسية جيدة وجاذبة ومحفزة للإبداع، وتلبية كل متطلبات التحصيل الجيد وتقديم البرامج التعليمية المتميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية.

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