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"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت المتجاوزة 40 مليونًا تقديم إقراراتها الضريبية

قبل نهاية سبتمبر الجاري عبر حساب المنشأة في بوابة الهيئة

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر أغسطس 2019م، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، عبر حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر أغسطس من هذا العام قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ
.
ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

من جانبه، أكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم المنشأة للإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

في ذات السياق، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA, والذي يوّفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، مؤكدةً في الوقت ذاته أن على المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة، التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

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"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت المتجاوزة 40 مليونًا تقديم إقراراتها الضريبية
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر أغسطس 2019م، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، عبر حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر أغسطس من هذا العام قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ
.
ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

من جانبه، أكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم المنشأة للإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

في ذات السياق، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA, والذي يوّفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، مؤكدةً في الوقت ذاته أن على المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة، التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
04:47 PM

"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت المتجاوزة 40 مليونًا تقديم إقراراتها الضريبية

قبل نهاية سبتمبر الجاري عبر حساب المنشأة في بوابة الهيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر أغسطس 2019م، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، عبر حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر أغسطس من هذا العام قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ
.
ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

من جانبه، أكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم المنشأة للإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

في ذات السياق، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA, والذي يوّفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، مؤكدةً في الوقت ذاته أن على المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة، التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

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