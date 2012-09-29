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لا تستخدمي هذه القطرة أثناء الرضاعة.. هنا تحذير من "الغذاء والدواء"

أعراض خطيرة منها تصبغات بقزحية العين وتهيج وحكة واحمرار وألم

حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام قطرة "بيماتوبروست الوميجان" لإطالة الرموش أثناء الرضاعة الطبيعية.

وكشفت الهيئة أن هناك أعراضًا جانبية قد تُسببها القطرة؛ منها تصبغ واسمرار الجفن حول العين، ونمو شعر غير مرغوب به في المنطقة المحيطة بالعين.

وأكدت أن هناك أعراضًا جانبية خطيرة قد تحدث عند استخدام جرعات عالية منها؛ تشمل تصبغات في قزحية العين، وتهيجًا وحكة بالعين، واحمرارًا وألمًا.

وبيّنت الهيئة، أن الاستخدام الصحيح للقطرة يشير إلى أنها تعالج ارتفاع ضغط العين ويصرفها طبيب عيون مختص.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا تستخدمي هذه القطرة أثناء الرضاعة.. هنا تحذير من "الغذاء والدواء"
سبق

حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام قطرة "بيماتوبروست الوميجان" لإطالة الرموش أثناء الرضاعة الطبيعية.

وكشفت الهيئة أن هناك أعراضًا جانبية قد تُسببها القطرة؛ منها تصبغ واسمرار الجفن حول العين، ونمو شعر غير مرغوب به في المنطقة المحيطة بالعين.

وأكدت أن هناك أعراضًا جانبية خطيرة قد تحدث عند استخدام جرعات عالية منها؛ تشمل تصبغات في قزحية العين، وتهيجًا وحكة بالعين، واحمرارًا وألمًا.

وبيّنت الهيئة، أن الاستخدام الصحيح للقطرة يشير إلى أنها تعالج ارتفاع ضغط العين ويصرفها طبيب عيون مختص.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
10:39 AM

لا تستخدمي هذه القطرة أثناء الرضاعة.. هنا تحذير من "الغذاء والدواء"

أعراض خطيرة منها تصبغات بقزحية العين وتهيج وحكة واحمرار وألم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,665

حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام قطرة "بيماتوبروست الوميجان" لإطالة الرموش أثناء الرضاعة الطبيعية.

وكشفت الهيئة أن هناك أعراضًا جانبية قد تُسببها القطرة؛ منها تصبغ واسمرار الجفن حول العين، ونمو شعر غير مرغوب به في المنطقة المحيطة بالعين.

وأكدت أن هناك أعراضًا جانبية خطيرة قد تحدث عند استخدام جرعات عالية منها؛ تشمل تصبغات في قزحية العين، وتهيجًا وحكة بالعين، واحمرارًا وألمًا.

وبيّنت الهيئة، أن الاستخدام الصحيح للقطرة يشير إلى أنها تعالج ارتفاع ضغط العين ويصرفها طبيب عيون مختص.

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