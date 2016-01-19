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"السعودية الرياضية" تنقل "المؤتمر الصحفي لمهرجان الأمير سلطان للجواد العربي"

‏تنقل القناة السعودية الرياضية الأولى على الهواء مباشرة عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الأربعاء؛ المؤتمر الصحفي الذي يعقده الأمير فهد بن خالد بن سلطان في فندق الفورسيزون؛ للكشف عن الاستعدادات لمهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي 2022، وكذلك إجراء القرعة لكأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية الدولي المقامة ضمن فعاليات المهرجان العالمي.

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"السعودية الرياضية" تنقل "المؤتمر الصحفي لمهرجان الأمير سلطان للجواد العربي"
سبق

‏تنقل القناة السعودية الرياضية الأولى على الهواء مباشرة عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الأربعاء؛ المؤتمر الصحفي الذي يعقده الأمير فهد بن خالد بن سلطان في فندق الفورسيزون؛ للكشف عن الاستعدادات لمهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي 2022، وكذلك إجراء القرعة لكأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية الدولي المقامة ضمن فعاليات المهرجان العالمي.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
06:35 PM

"السعودية الرياضية" تنقل "المؤتمر الصحفي لمهرجان الأمير سلطان للجواد العربي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏تنقل القناة السعودية الرياضية الأولى على الهواء مباشرة عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الأربعاء؛ المؤتمر الصحفي الذي يعقده الأمير فهد بن خالد بن سلطان في فندق الفورسيزون؛ للكشف عن الاستعدادات لمهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي 2022، وكذلك إجراء القرعة لكأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية الدولي المقامة ضمن فعاليات المهرجان العالمي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,563
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,850
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