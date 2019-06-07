موقع عالمي مختص يكشف: السعودية تمتلك رابع أكبر أقوى سلاح مدرعات في العالم

متفوقة على قوى إقليمية وعالمية

كشفت تقارير إعلامية حديثة عن امتلاك السعودية لرابع أقوى سلاح مدرعات في العالم، متفوقة على الكثير من القوى العسكرية الإقليمية والعالمية، التي حلت خلفها في الترتيب.

وبحسب موقع "غلوبال فاير بور" العالمي المختص في تصنيف الجيوش، تمتلك القوات البرية السعودية نحو 11100 مدرعة، جعلتها تتفوق في سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل.

ويأتي في المركز الأول الجيش الروسي بأكثر من 50 ألف مدرعة، ثم الصين في المركز الثاني بـ40 ألفًا، بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث بحوالي 39 ألف مدرعة، فيما احتلت السعودية المركز الرابع بأكثر من 11 ألف مدرعة.

فيما جاءت تركيا في المركز السابع بـ9500 مدرعة، وإسرائيل بنحو 6500 مدرعة تقريباً، كما جاءت مصر في المركز الثالث عشر بقوة يتعدى قوامها 5 آلاف مدرعة، واحتلت إيران مركزاً متأخراً بحوالي 2000 مدرعة فقط.

وتُعد المدرعات إحدى أهم أدوات الحروب الحديثة، فهي مركبة قتال برية تكتيكية مصفحة ومدولبة أو مزنجرة، تجمع بين قوة النيران والصدمة والقدرة على الحركة والتنقل والمناورة في حقل المعركة، مع توفير الحماية النسبية لسدنتها عن طريق التدريع الذي تتمتع به.