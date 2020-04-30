النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيطاليا.. 285 وفاة و1872 إصابة جديدة بكورونا

بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد 27967 حالة

سجلت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، انخفاضًا للحصيلة اليومية لوفيات وإصابات فيروس كورونا.

وأكدت السلطات تسجيل 285 وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، مقابل 323 أمس الأربعاء.

كما تم تسجيل 1872 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بعد أن كانت حصيلة يوم أمس 2086 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 27967 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة. كما وصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 205 آلاف و463 شخصًا؛ ما يشكل ثالث أكبر عدد بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد المصابين في الوقت الحالي من 104 آلاف و657 شخصًا أمس إلى 101 ألف و551 شخصًا اليوم.

كما حافظت إيطاليا على التوجه للانخفاض في أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة (1694 شخصًا اليوم مقابل 1795 أمس)، والارتفاع في عدد المتعافين (75945 اليوم مقابل 71252 أمس).

وتم فحص ما مجموعه 1.355 مليون شخص للكشف عن فيروس كورونا.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيطاليا.. 285 وفاة و1872 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، انخفاضًا للحصيلة اليومية لوفيات وإصابات فيروس كورونا.

وأكدت السلطات تسجيل 285 وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، مقابل 323 أمس الأربعاء.

كما تم تسجيل 1872 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بعد أن كانت حصيلة يوم أمس 2086 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 27967 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة. كما وصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 205 آلاف و463 شخصًا؛ ما يشكل ثالث أكبر عدد بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد المصابين في الوقت الحالي من 104 آلاف و657 شخصًا أمس إلى 101 ألف و551 شخصًا اليوم.

كما حافظت إيطاليا على التوجه للانخفاض في أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة (1694 شخصًا اليوم مقابل 1795 أمس)، والارتفاع في عدد المتعافين (75945 اليوم مقابل 71252 أمس).

وتم فحص ما مجموعه 1.355 مليون شخص للكشف عن فيروس كورونا.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
08:11 PM

إيطاليا.. 285 وفاة و1872 إصابة جديدة بكورونا

بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد 27967 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
475

سجلت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، انخفاضًا للحصيلة اليومية لوفيات وإصابات فيروس كورونا.

وأكدت السلطات تسجيل 285 وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، مقابل 323 أمس الأربعاء.

كما تم تسجيل 1872 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بعد أن كانت حصيلة يوم أمس 2086 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 27967 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة. كما وصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 205 آلاف و463 شخصًا؛ ما يشكل ثالث أكبر عدد بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد المصابين في الوقت الحالي من 104 آلاف و657 شخصًا أمس إلى 101 ألف و551 شخصًا اليوم.

كما حافظت إيطاليا على التوجه للانخفاض في أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة (1694 شخصًا اليوم مقابل 1795 أمس)، والارتفاع في عدد المتعافين (75945 اليوم مقابل 71252 أمس).

وتم فحص ما مجموعه 1.355 مليون شخص للكشف عن فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,732
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,433
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,808
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,810

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة