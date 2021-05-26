نشرت وزارة العدل إنفوغرافيك توضيحيًّا عن التحديثات الجديدة التي تم إقرارها لمراحل عقد الزواج التي بدأ تطبيقها تدريجيًّا في مدينة الرياض.
عبر إنفوغرافيك.. "العدل" توضح الـ٥ تحديثات غير المسبوقة في مراحل عقد الزواج
نشرت وزارة العدل إنفوغرافيك توضيحيًّا عن التحديثات الجديدة التي تم إقرارها لمراحل عقد الزواج التي بدأ تطبيقها تدريجيًّا في مدينة الرياض.
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عبر إنفوغرافيك.. "العدل" توضح الـ٥ تحديثات غير المسبوقة في مراحل عقد الزواجعبدالله البرقاوي سبق 2019-05-26
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
07:34 PM
عبر إنفوغرافيك.. "العدل" توضح الـ٥ تحديثات غير المسبوقة في مراحل عقد الزواج
نشرت وزارة العدل إنفوغرافيك توضيحيًّا عن التحديثات الجديدة التي تم إقرارها لمراحل عقد الزواج التي بدأ تطبيقها تدريجيًّا في مدينة الرياض.
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200 مليون
26 ديسمبر
22,895
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
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