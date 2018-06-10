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مستشفى عسير المركزي يُنهي معاناة شاب مع تشوه القدم

الفريق الطبي استعان بجهاز الإليزاروف الحلقي في العلاج

نجح فريق جراحي مختص في مستشفى عسير المركزي، في إنهاء معاناة شاب بسبب التشوه في القدم، عبر خطة علاجية متكاملة تَكَوّنت من مرحلتين؛ حيث استطاع الشاب العودة للمشي بصورة طبيعية.

وقالت "صحة عسير": الفريق الطبي بقيادة استشاري تقويم الأطراف وعلاج التشوهات، الدكتور عايض الشهراني ومساعده الدكتور ظافر عباس، استقبلوا شابًّا يبلغ من العمر ١٦ عامًا؛ حيث راجع العيادة وهو يعاني من تشوه شديد في القدم اليسرى مع صعوبة بالغة في المشي.

وأضافت: باشَرَ الفريق الطبي تقييم حالته في وحدة تقويم الأطراف وإصلاح التشوهات والتطويل بمستشفى عسير المركزي؛ ليتم وضع خطة علاجية على مرحلتين لتعديل الاعوجاج بواسطة جهاز الإليزاروف الحلقي؛ وذلك بشكل تدريجي.

وأردفت "صحة عسير": أعيدت القدم لوضعها الطبيعي، واستطاع الشاب الوقوف والمشي بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن الوحدة أكملت إجراء أكثر من ٥٠٠ حالة تخصصية، شَمِلت عمليات تعديل التشوهات بالأطراف، وعلاج الالتهابات العظمية المزمنة وكسور العظام المعقدة ومضاعفاتها والتطويل.

مستشفى عسير المركزي فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى عسير المركزي يُنهي معاناة شاب مع تشوه القدم
سبق

نجح فريق جراحي مختص في مستشفى عسير المركزي، في إنهاء معاناة شاب بسبب التشوه في القدم، عبر خطة علاجية متكاملة تَكَوّنت من مرحلتين؛ حيث استطاع الشاب العودة للمشي بصورة طبيعية.

وقالت "صحة عسير": الفريق الطبي بقيادة استشاري تقويم الأطراف وعلاج التشوهات، الدكتور عايض الشهراني ومساعده الدكتور ظافر عباس، استقبلوا شابًّا يبلغ من العمر ١٦ عامًا؛ حيث راجع العيادة وهو يعاني من تشوه شديد في القدم اليسرى مع صعوبة بالغة في المشي.

وأضافت: باشَرَ الفريق الطبي تقييم حالته في وحدة تقويم الأطراف وإصلاح التشوهات والتطويل بمستشفى عسير المركزي؛ ليتم وضع خطة علاجية على مرحلتين لتعديل الاعوجاج بواسطة جهاز الإليزاروف الحلقي؛ وذلك بشكل تدريجي.

وأردفت "صحة عسير": أعيدت القدم لوضعها الطبيعي، واستطاع الشاب الوقوف والمشي بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن الوحدة أكملت إجراء أكثر من ٥٠٠ حالة تخصصية، شَمِلت عمليات تعديل التشوهات بالأطراف، وعلاج الالتهابات العظمية المزمنة وكسور العظام المعقدة ومضاعفاتها والتطويل.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:56 PM

مستشفى عسير المركزي يُنهي معاناة شاب مع تشوه القدم

الفريق الطبي استعان بجهاز الإليزاروف الحلقي في العلاج

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بندر آل عوض - عسير
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نجح فريق جراحي مختص في مستشفى عسير المركزي، في إنهاء معاناة شاب بسبب التشوه في القدم، عبر خطة علاجية متكاملة تَكَوّنت من مرحلتين؛ حيث استطاع الشاب العودة للمشي بصورة طبيعية.

وقالت "صحة عسير": الفريق الطبي بقيادة استشاري تقويم الأطراف وعلاج التشوهات، الدكتور عايض الشهراني ومساعده الدكتور ظافر عباس، استقبلوا شابًّا يبلغ من العمر ١٦ عامًا؛ حيث راجع العيادة وهو يعاني من تشوه شديد في القدم اليسرى مع صعوبة بالغة في المشي.

وأضافت: باشَرَ الفريق الطبي تقييم حالته في وحدة تقويم الأطراف وإصلاح التشوهات والتطويل بمستشفى عسير المركزي؛ ليتم وضع خطة علاجية على مرحلتين لتعديل الاعوجاج بواسطة جهاز الإليزاروف الحلقي؛ وذلك بشكل تدريجي.

وأردفت "صحة عسير": أعيدت القدم لوضعها الطبيعي، واستطاع الشاب الوقوف والمشي بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن الوحدة أكملت إجراء أكثر من ٥٠٠ حالة تخصصية، شَمِلت عمليات تعديل التشوهات بالأطراف، وعلاج الالتهابات العظمية المزمنة وكسور العظام المعقدة ومضاعفاتها والتطويل.

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