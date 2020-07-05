بعد شكاوى عشرات الفتيات بالصور.. اعتقال المتحرش المصري "حديث الساعة"

الجامعة الأمريكية ومدرسة الاتحاد الأوروبي يتبرآن منه

بعد حملة إلكترونية وشكاوى عشرات الفتيات، أعلنت مصادر أمنية مصرية، مساء السبت، أنه تم ضبط الشاب "أحمد بسام ذكي"، المتهم بالتحرش بالفتيات، ويجري عرضه على النيابة بعد قضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وتحت عنوان "اعتقال حديث الساعة في مصر"، قال موقع "سكاي نيوز عربية": أكدت النيابة المصرية، في بيان لها، أن "وحدة الرصد والتحليل" بمكتب النائب العام تابعت عن كثب، خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شخص يدعى أحمد بسام ذكي، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

شكاوى وشهادات

وحسب صحيفة "المصري اليوم"؛ فإن مجموعة من الفتيات اتهمن شابًّا يُدعى "أ.ز" يدرس في الجامعة الأمريكية، بقيامه بالتحرش بهن وابتزازهن إذا لم يوافقن على طلباته المنافية للآداب.

ونشرت العديدُ من الفتيات شهاداتهن الصادمة، متهمين إياه بالتحرش بأكثر من 50 فتاة، واغتصاب فتاة عمرها 14 عامًا.

وفي شهادات بعض الفتيات المنتشرة، قالت إحداهن: "هذا الشخص تحرش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لما يقول".

بيان مدرسة الاتحاد الأوروبي

وبدأت الحملة تحظى بتجاوب، بعد أن أعلنت مدرسة الاتحاد الأوروبي للأعمال في مدينة برشلونة الإسبانية -حيث يدرس الطالب الآن- أنه تم فصله رسميًّا؛ استجابة لـ"شكاوى رسمية موثقة" ضده من عدد من الطالبات.

وعلّق الحساب الرسمي للمدرسة ببيان، على أحد المنشورات التي تناولت قصة "المتحرش" على إنستغرام، بالقول: "في الأول من يوليو تلقينا اتهامات إلكترونية بشأن أحد طلبتنا (الذين يدرسون إلكترونيًّا).. وبعد 5 ساعات، عقب تقييمنا للوضع، تم فصل الطالب رسميًّا من المدرسة ومنعه من الولوج إلى الحرم الجامعي الإلكتروني".

بيان الجامعة الأمريكية

كما أصدرت الجامعة الأمريكية في القاهرة، التي كان الشاب أحد طلابها، بيانًا أوضحت فيه أنه "طالب سابق"، مشددة على أنها "لا تتسامح إطلاقًا مع التحرش الجنسي، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة"؛ وفق ما ذكرته صحف مصرية.

شكوى واحدة رسمية

وتَلَقّت النيابة العامة شكوى واحدة رسمية من إحدى الفتيات، قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء 3 يوليو الجاري، التي أبلغت فيها عن واقعة تهديد "المشكو في حقه" لها، خلال نوفمبر 2016، لممارسة الرذيلة معها، ويجري اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

المجلس القومي للمرأة يتابع

وأعلن المجلس القومي للمرأة متابعته عن كثب لتلك القضية المثارة حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي في بيان له.

وأكدت رئيسة المجلس، مايا مرسي، دعمها المطلق للفتيات الضحايا في سبيل أخذ حقوقهن، كما حثهن على تقديم بلاغات ضد هذا الشاب لردعه في أقرب فرصة وكي يتمكنَّ من أخذ كافة حقوقهن.