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"المياه الوطنية": 950 ألف عميل استفادوا من الرسائل التنبيهية للعدادات الذكية

بعد انتهائها من تركيب أكثر من 2 مليون عداد حققوا نسبة وفر مائي بلغت 39%

أكدت شركة المياه الوطنية أن العدادات الذكية نجحت عبر مزاياها التقنية والعملية، في تنبيه العملاء باستهلاكهم المرتفع، بعد انتهائها من تركيب أكثر من 2 مليون عداد ذكي والربط المرحلي للعملاء بخاصية الرسائل التنبيهية الأسبوعية للاستهلاك المرتفع، وبلغ عدد العملاء المرتبطين بها حتى الآن 950 ألف عميل في مختلف مناطق المملكة، وبمتوسط قارب 36 ألف رسالة أسبوعية تنبيهية بالاستهلاك المرتفع لحثّ العملاء على التفاعل مع الرسالة وتحديد المسببات المؤدية لذلك سواءً من تسربات داخلية أو سلوكيات في الاستخدامات اليومية.

وبينت الشركة أن نسبة تفاعل العملاء مع الرسائل التنبيهية الأسبوعية بلغت 78.5%؛ حيث قام العملاء المستجيبون للرسائل التنبيهية بتعديل نمط الاستهلاك الأسبوعي من خلال معالجة مسببات الارتفاع والذي نتج عنه تحقيق انخفاض في معدلات الاستهلاك الشهرية بمتوسط بلغ 39% لكل عميل.

وأوضحت الشركة أن تأثير ذلك على المنظومة التشغيلية كان واضحًا بتحقيق وفر أسبوعي في الكميات الموزعة بلغ في المتوسط أكثر من 820 ألف متر مكعب لكل أسبوع، وأشارت الشركة إلى أن هذه الخدمة جاءت بعد استكمالها دائرة الربط الإلكترونية لمنظومة العدادات الذكية بنسبة 86% على مستوى المملكة وبقراءات لاسلكية دون تدخل بشري، وصولًا لأنظمتها الموحدة على مستوى المملكة، والوصول إلى نسبة 96% من منظومة الربط الإلكترونية نهاية العام الجاري 2020م؛ مشيرة إلى أن ذلك سيسهم زيادة عدد العملاء المرتبطين برسائل التنبيهية للاستهلاك المرتفع إلى أكثر من 1.5 مليون عميل نهاية العام الجاري 2020م، لدعم تحكم العملاء بمعدلات استهلاكهم الأسبوعية.

وأضافت الشركة أن عدادات المياه الذكية أثبتت فعاليتها في توعية العملاء وحثهم على تغيير نمط استهلاكهم، بالإضافة دورها الكبير في تحقيق وفر مائي نتيجة تفاعل العملاء معها، ورفع

كفاءة الأداء التشغيلية وتعظيم الاستفادة من كل الممكنات المتاحة لتحقيق التميز التشغيلي والمحافظة على الموارد المائية والمساهمة في تقليل معدل استهلاك الفرد في المملكة من خلال تفاعل العملاء في خفض معدلات الاستهلاك بمعالجة التسربات وتركيب الأدوات الصحية المرشّدة وتغيير سلوكيات الاستخدام اليومية، دعمًا للاستدامة المائية في المملكة.

وجددت الشركة حرصها على تنفيذ خططها وبرامجها لاستكمال تركيب منظومة العدادات الذكية في مناطق المملكة كافة واستكمال دائرة الربط الإلكتروني لها، وتفعيل مزاياها الذكية، واستكمال برامجها وخططها للوصول إلى مستهدفاتها في توعية العملاء بأهمية المياه والمحافظة عليها وتعظيم الاستفادة منها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه الوطنية": 950 ألف عميل استفادوا من الرسائل التنبيهية للعدادات الذكية
سبق

أكدت شركة المياه الوطنية أن العدادات الذكية نجحت عبر مزاياها التقنية والعملية، في تنبيه العملاء باستهلاكهم المرتفع، بعد انتهائها من تركيب أكثر من 2 مليون عداد ذكي والربط المرحلي للعملاء بخاصية الرسائل التنبيهية الأسبوعية للاستهلاك المرتفع، وبلغ عدد العملاء المرتبطين بها حتى الآن 950 ألف عميل في مختلف مناطق المملكة، وبمتوسط قارب 36 ألف رسالة أسبوعية تنبيهية بالاستهلاك المرتفع لحثّ العملاء على التفاعل مع الرسالة وتحديد المسببات المؤدية لذلك سواءً من تسربات داخلية أو سلوكيات في الاستخدامات اليومية.

وبينت الشركة أن نسبة تفاعل العملاء مع الرسائل التنبيهية الأسبوعية بلغت 78.5%؛ حيث قام العملاء المستجيبون للرسائل التنبيهية بتعديل نمط الاستهلاك الأسبوعي من خلال معالجة مسببات الارتفاع والذي نتج عنه تحقيق انخفاض في معدلات الاستهلاك الشهرية بمتوسط بلغ 39% لكل عميل.

وأوضحت الشركة أن تأثير ذلك على المنظومة التشغيلية كان واضحًا بتحقيق وفر أسبوعي في الكميات الموزعة بلغ في المتوسط أكثر من 820 ألف متر مكعب لكل أسبوع، وأشارت الشركة إلى أن هذه الخدمة جاءت بعد استكمالها دائرة الربط الإلكترونية لمنظومة العدادات الذكية بنسبة 86% على مستوى المملكة وبقراءات لاسلكية دون تدخل بشري، وصولًا لأنظمتها الموحدة على مستوى المملكة، والوصول إلى نسبة 96% من منظومة الربط الإلكترونية نهاية العام الجاري 2020م؛ مشيرة إلى أن ذلك سيسهم زيادة عدد العملاء المرتبطين برسائل التنبيهية للاستهلاك المرتفع إلى أكثر من 1.5 مليون عميل نهاية العام الجاري 2020م، لدعم تحكم العملاء بمعدلات استهلاكهم الأسبوعية.

وأضافت الشركة أن عدادات المياه الذكية أثبتت فعاليتها في توعية العملاء وحثهم على تغيير نمط استهلاكهم، بالإضافة دورها الكبير في تحقيق وفر مائي نتيجة تفاعل العملاء معها، ورفع

كفاءة الأداء التشغيلية وتعظيم الاستفادة من كل الممكنات المتاحة لتحقيق التميز التشغيلي والمحافظة على الموارد المائية والمساهمة في تقليل معدل استهلاك الفرد في المملكة من خلال تفاعل العملاء في خفض معدلات الاستهلاك بمعالجة التسربات وتركيب الأدوات الصحية المرشّدة وتغيير سلوكيات الاستخدام اليومية، دعمًا للاستدامة المائية في المملكة.

وجددت الشركة حرصها على تنفيذ خططها وبرامجها لاستكمال تركيب منظومة العدادات الذكية في مناطق المملكة كافة واستكمال دائرة الربط الإلكتروني لها، وتفعيل مزاياها الذكية، واستكمال برامجها وخططها للوصول إلى مستهدفاتها في توعية العملاء بأهمية المياه والمحافظة عليها وتعظيم الاستفادة منها.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:21 PM

"المياه الوطنية": 950 ألف عميل استفادوا من الرسائل التنبيهية للعدادات الذكية

بعد انتهائها من تركيب أكثر من 2 مليون عداد حققوا نسبة وفر مائي بلغت 39%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت شركة المياه الوطنية أن العدادات الذكية نجحت عبر مزاياها التقنية والعملية، في تنبيه العملاء باستهلاكهم المرتفع، بعد انتهائها من تركيب أكثر من 2 مليون عداد ذكي والربط المرحلي للعملاء بخاصية الرسائل التنبيهية الأسبوعية للاستهلاك المرتفع، وبلغ عدد العملاء المرتبطين بها حتى الآن 950 ألف عميل في مختلف مناطق المملكة، وبمتوسط قارب 36 ألف رسالة أسبوعية تنبيهية بالاستهلاك المرتفع لحثّ العملاء على التفاعل مع الرسالة وتحديد المسببات المؤدية لذلك سواءً من تسربات داخلية أو سلوكيات في الاستخدامات اليومية.

وبينت الشركة أن نسبة تفاعل العملاء مع الرسائل التنبيهية الأسبوعية بلغت 78.5%؛ حيث قام العملاء المستجيبون للرسائل التنبيهية بتعديل نمط الاستهلاك الأسبوعي من خلال معالجة مسببات الارتفاع والذي نتج عنه تحقيق انخفاض في معدلات الاستهلاك الشهرية بمتوسط بلغ 39% لكل عميل.

وأوضحت الشركة أن تأثير ذلك على المنظومة التشغيلية كان واضحًا بتحقيق وفر أسبوعي في الكميات الموزعة بلغ في المتوسط أكثر من 820 ألف متر مكعب لكل أسبوع، وأشارت الشركة إلى أن هذه الخدمة جاءت بعد استكمالها دائرة الربط الإلكترونية لمنظومة العدادات الذكية بنسبة 86% على مستوى المملكة وبقراءات لاسلكية دون تدخل بشري، وصولًا لأنظمتها الموحدة على مستوى المملكة، والوصول إلى نسبة 96% من منظومة الربط الإلكترونية نهاية العام الجاري 2020م؛ مشيرة إلى أن ذلك سيسهم زيادة عدد العملاء المرتبطين برسائل التنبيهية للاستهلاك المرتفع إلى أكثر من 1.5 مليون عميل نهاية العام الجاري 2020م، لدعم تحكم العملاء بمعدلات استهلاكهم الأسبوعية.

وأضافت الشركة أن عدادات المياه الذكية أثبتت فعاليتها في توعية العملاء وحثهم على تغيير نمط استهلاكهم، بالإضافة دورها الكبير في تحقيق وفر مائي نتيجة تفاعل العملاء معها، ورفع

كفاءة الأداء التشغيلية وتعظيم الاستفادة من كل الممكنات المتاحة لتحقيق التميز التشغيلي والمحافظة على الموارد المائية والمساهمة في تقليل معدل استهلاك الفرد في المملكة من خلال تفاعل العملاء في خفض معدلات الاستهلاك بمعالجة التسربات وتركيب الأدوات الصحية المرشّدة وتغيير سلوكيات الاستخدام اليومية، دعمًا للاستدامة المائية في المملكة.

وجددت الشركة حرصها على تنفيذ خططها وبرامجها لاستكمال تركيب منظومة العدادات الذكية في مناطق المملكة كافة واستكمال دائرة الربط الإلكتروني لها، وتفعيل مزاياها الذكية، واستكمال برامجها وخططها للوصول إلى مستهدفاتها في توعية العملاء بأهمية المياه والمحافظة عليها وتعظيم الاستفادة منها.

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