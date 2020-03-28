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"المواصفات" تعلن تمديد فترة صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة "سابر"

ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرًا لظروف المستوردين ودعم سرعة دخول المنتجات

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن تمديد فترة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو ٢٠٢٠، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

كما أعلنت عن قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.

وأوضحت هيئة المواصفات أن تلك القرارات تأتي ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرًا لظروف التجار والمستوردين ودعم سرعة دخول المنتجات في السوق السعودي، مشيرة إلى أن تلك القرارات الاستثنائية تمكّن التجار والمستوردين من إصدار شهادة الإرسالية من منصة "سابر" للشحنات التي يستوردونها خلال هذه المدة، بناء على الاختبارات وشهادة المطابقة السابقة، والتي ستمدد فترتها تلقائيًّا ضمن منصة "سابر" دون الحاجة لطلب تجديد شهادة المطابقة أو إجراء اختبارات جديدة.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها، للتواصل معها على مدار الساعة من خلال الاتصال على الرقم: 920008673 أو البريد الإلكتروني: ecare@saber.sa .

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تعلن تمديد فترة صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة "سابر"
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن تمديد فترة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو ٢٠٢٠، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

كما أعلنت عن قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.

وأوضحت هيئة المواصفات أن تلك القرارات تأتي ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرًا لظروف التجار والمستوردين ودعم سرعة دخول المنتجات في السوق السعودي، مشيرة إلى أن تلك القرارات الاستثنائية تمكّن التجار والمستوردين من إصدار شهادة الإرسالية من منصة "سابر" للشحنات التي يستوردونها خلال هذه المدة، بناء على الاختبارات وشهادة المطابقة السابقة، والتي ستمدد فترتها تلقائيًّا ضمن منصة "سابر" دون الحاجة لطلب تجديد شهادة المطابقة أو إجراء اختبارات جديدة.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها، للتواصل معها على مدار الساعة من خلال الاتصال على الرقم: 920008673 أو البريد الإلكتروني: ecare@saber.sa .

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
03:33 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
01:00 PM

"المواصفات" تعلن تمديد فترة صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة "سابر"

ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرًا لظروف المستوردين ودعم سرعة دخول المنتجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن تمديد فترة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو ٢٠٢٠، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

كما أعلنت عن قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.

وأوضحت هيئة المواصفات أن تلك القرارات تأتي ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرًا لظروف التجار والمستوردين ودعم سرعة دخول المنتجات في السوق السعودي، مشيرة إلى أن تلك القرارات الاستثنائية تمكّن التجار والمستوردين من إصدار شهادة الإرسالية من منصة "سابر" للشحنات التي يستوردونها خلال هذه المدة، بناء على الاختبارات وشهادة المطابقة السابقة، والتي ستمدد فترتها تلقائيًّا ضمن منصة "سابر" دون الحاجة لطلب تجديد شهادة المطابقة أو إجراء اختبارات جديدة.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها، للتواصل معها على مدار الساعة من خلال الاتصال على الرقم: 920008673 أو البريد الإلكتروني: ecare@saber.sa .

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