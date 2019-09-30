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"مدني تبوك" تحذّر مرضى الربو وقائدي المركبات بالطرق السريعة

بعد تنبيه "الأرصاد" لنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.


وتشمل الحالة مدينة تبوك ومحافظات: البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني تبوك" تحذّر مرضى الربو وقائدي المركبات بالطرق السريعة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.


وتشمل الحالة مدينة تبوك ومحافظات: البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:31 PM

"مدني تبوك" تحذّر مرضى الربو وقائدي المركبات بالطرق السريعة

بعد تنبيه "الأرصاد" لنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.


وتشمل الحالة مدينة تبوك ومحافظات: البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

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