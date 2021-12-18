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"آل الشيخ": علينا استخدام اللغة العربية في مدارسنا بما يعكس بلاغتها وعالميتها

قال: لدينا ٢٠ كلية و٧ معاهد لغير الناطقين بها وأكثر من ١٠ كراسي بحثية لتدريسها

شدّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على ضرورة استخدام اللغة العربية في مدارسنا بالشكل الذي يعكس عالميتها وبلاغتها، والحرص على أن تكون اللغة العربية هوية لأبناء الوطن في الداخل والخارج.

وأشار آل الشيخ؛ في هذا الصدد، إلى أن وزارة التعليم تسعى إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس النشء، لافتاً إلى أن عدد الكليات التي تدرّس اللغة العربية في الجامعات السعودية بلغ أكثر من ٢٠ كلية و٧ معاهد جامعية لغير الناطقين بها، وأكثر من ١٠ كراسي بحثية لتدريس اللغة، ولها مشاركاتٌ عالمية ومنافساتٌ إقليمية ومبادرات ومسابقات.

وأكّد آل الشيخ؛ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم الأربعاء، أن المملكة تولي اهتماماً خاصاً باللغة العربية على الصعيدين المحلي والدولي؛ لما لها من دور في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته.

وأضاف، أن الاحتفاء بيوم اللغة العربية يجعلنا أمام شاطئ متمدّد من الإبداع والفصاحة والبلاغة، وتاريخ عميق وعظيم للغةٍ عاشت قروناً طويلة وهي تعبّر عن متطلبات الإنسان العربي بثقافته وقيمه، مشيراً إلى أن مكانة "العربية" في نفوس الناطقين بها تنطلق من بُعدين أساسيين: الأول، كونها لغة القرآن الكريم، والآخر أنها رابطة بين كل مَن ينتسب إلى هذا اللسان الذي بلغ المتحدثون به ما يقارب 420 مليون نسمة.

ونوّه وزير التعليم، بأن اللغة العربية تحظى بمكانة كبيرة على الساحة الدولية، حيث تعد ضمن اللغات الست الرسمية في العالم، وإحدى لغات العمل في هيئة الأمم المتحدة، ومن بين اللغات التي دعت "اليونسكو" إلى استخدامها؛ لدورها الريادي في نقل العلوم والمعارف والفلسفات من عصر إلى عصر.

وأعرب عن سعادته بما قررته "اليونسكو"، أخيراً، بالعزم على كشف العلاقة الممكن تأسيسها بين اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، معتبراً ذلك فرصة لأن يكون الاحتفاء هذا العام مميزاً بنشاطات متنوعة تحاكي الأبعاد التقنية في استخدامات اللغة العربية.

وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ اللغة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": علينا استخدام اللغة العربية في مدارسنا بما يعكس بلاغتها وعالميتها
سبق

شدّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على ضرورة استخدام اللغة العربية في مدارسنا بالشكل الذي يعكس عالميتها وبلاغتها، والحرص على أن تكون اللغة العربية هوية لأبناء الوطن في الداخل والخارج.

وأشار آل الشيخ؛ في هذا الصدد، إلى أن وزارة التعليم تسعى إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس النشء، لافتاً إلى أن عدد الكليات التي تدرّس اللغة العربية في الجامعات السعودية بلغ أكثر من ٢٠ كلية و٧ معاهد جامعية لغير الناطقين بها، وأكثر من ١٠ كراسي بحثية لتدريس اللغة، ولها مشاركاتٌ عالمية ومنافساتٌ إقليمية ومبادرات ومسابقات.

وأكّد آل الشيخ؛ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم الأربعاء، أن المملكة تولي اهتماماً خاصاً باللغة العربية على الصعيدين المحلي والدولي؛ لما لها من دور في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته.

وأضاف، أن الاحتفاء بيوم اللغة العربية يجعلنا أمام شاطئ متمدّد من الإبداع والفصاحة والبلاغة، وتاريخ عميق وعظيم للغةٍ عاشت قروناً طويلة وهي تعبّر عن متطلبات الإنسان العربي بثقافته وقيمه، مشيراً إلى أن مكانة "العربية" في نفوس الناطقين بها تنطلق من بُعدين أساسيين: الأول، كونها لغة القرآن الكريم، والآخر أنها رابطة بين كل مَن ينتسب إلى هذا اللسان الذي بلغ المتحدثون به ما يقارب 420 مليون نسمة.

ونوّه وزير التعليم، بأن اللغة العربية تحظى بمكانة كبيرة على الساحة الدولية، حيث تعد ضمن اللغات الست الرسمية في العالم، وإحدى لغات العمل في هيئة الأمم المتحدة، ومن بين اللغات التي دعت "اليونسكو" إلى استخدامها؛ لدورها الريادي في نقل العلوم والمعارف والفلسفات من عصر إلى عصر.

وأعرب عن سعادته بما قررته "اليونسكو"، أخيراً، بالعزم على كشف العلاقة الممكن تأسيسها بين اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، معتبراً ذلك فرصة لأن يكون الاحتفاء هذا العام مميزاً بنشاطات متنوعة تحاكي الأبعاد التقنية في استخدامات اللغة العربية.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:28 AM

"آل الشيخ": علينا استخدام اللغة العربية في مدارسنا بما يعكس بلاغتها وعالميتها

قال: لدينا ٢٠ كلية و٧ معاهد لغير الناطقين بها وأكثر من ١٠ كراسي بحثية لتدريسها

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عبدالحكيم شار - الرياض
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شدّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على ضرورة استخدام اللغة العربية في مدارسنا بالشكل الذي يعكس عالميتها وبلاغتها، والحرص على أن تكون اللغة العربية هوية لأبناء الوطن في الداخل والخارج.

وأشار آل الشيخ؛ في هذا الصدد، إلى أن وزارة التعليم تسعى إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس النشء، لافتاً إلى أن عدد الكليات التي تدرّس اللغة العربية في الجامعات السعودية بلغ أكثر من ٢٠ كلية و٧ معاهد جامعية لغير الناطقين بها، وأكثر من ١٠ كراسي بحثية لتدريس اللغة، ولها مشاركاتٌ عالمية ومنافساتٌ إقليمية ومبادرات ومسابقات.

وأكّد آل الشيخ؛ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم الأربعاء، أن المملكة تولي اهتماماً خاصاً باللغة العربية على الصعيدين المحلي والدولي؛ لما لها من دور في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته.

وأضاف، أن الاحتفاء بيوم اللغة العربية يجعلنا أمام شاطئ متمدّد من الإبداع والفصاحة والبلاغة، وتاريخ عميق وعظيم للغةٍ عاشت قروناً طويلة وهي تعبّر عن متطلبات الإنسان العربي بثقافته وقيمه، مشيراً إلى أن مكانة "العربية" في نفوس الناطقين بها تنطلق من بُعدين أساسيين: الأول، كونها لغة القرآن الكريم، والآخر أنها رابطة بين كل مَن ينتسب إلى هذا اللسان الذي بلغ المتحدثون به ما يقارب 420 مليون نسمة.

ونوّه وزير التعليم، بأن اللغة العربية تحظى بمكانة كبيرة على الساحة الدولية، حيث تعد ضمن اللغات الست الرسمية في العالم، وإحدى لغات العمل في هيئة الأمم المتحدة، ومن بين اللغات التي دعت "اليونسكو" إلى استخدامها؛ لدورها الريادي في نقل العلوم والمعارف والفلسفات من عصر إلى عصر.

وأعرب عن سعادته بما قررته "اليونسكو"، أخيراً، بالعزم على كشف العلاقة الممكن تأسيسها بين اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، معتبراً ذلك فرصة لأن يكون الاحتفاء هذا العام مميزاً بنشاطات متنوعة تحاكي الأبعاد التقنية في استخدامات اللغة العربية.

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